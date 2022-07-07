11 самых крутых молодых футболистов РПЛ

Итоги голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России.
Итоги голосования: 10 баллов
Изидор в РПЛ всего полсезона, однако успел впечатлить и техникой, и результативностью, и позитивным отношением.
Итоги голосования: 10 баллов
Гоняет по всему фронту атаки, в минувшем сезоне стал основным игроком.
Итоги голосования: 10 баллов
Дебютировал в РПЛ внезапно, когда Гильерме удалили в матче с «Химками». В какой-то момент даже усадил опытного конкурента в запас.
Итоги голосования: 15 баллов
Конструировал нападение «Ахмата» и поразил всех штрафными ударами.
Итоги голосования: 17 баллов
Дивеев так давно в ЦСКА, что мы уже и забыли, насколько он молод. В этом сезоне оформился в безусловного лидера обороны.
Итоги голосования: 19 баллов
Зажёг на фланге «Арсенала» и наиграл на повышение — зимой перешёл в «Спартак».
Итоги голосования: 23 балла
Прохин не пригодился «Зениту» и «Ростову», зато спрогрессировал в «Сочи». Показал себя не только как защитник, но и в продвижении атак.
Итоги голосования: 35 баллов
Показал, что готов быть основным форвардом команды, сражающейся за медали. Шесть голов и четыре передачи в чемпионате — достойный результат.
Итоги голосования: 50 баллов
Ухватился за шанс играть в основе, и теперь Сперцян — главный архитектор атак «Краснодара». Поиграл на двух позициях: «десятки» и «восьмёрки».
Итоги голосования: 115 баллов
Захарян оправдывает авансы, он был самым ярким футболистом в «Динамо». За весь сезон сделал «9+9». Попытки рвануть в Европу продолжаются.
Итоги голосования: 120 баллов
Агаларов ворвался в сезон и просто вынес РПЛ: 19 голов и «Золотая бутса». Теперь ждём, в какой команде он начнёт новый сезон.
Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбирать можно было из любых футболистов чемпионата России не старше 21 года на момент старта сезона-2021/2022.