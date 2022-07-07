Хуммельс стал блондином на спор

В 2016 году Хуммельс удивил болельщиков «Баварии», когда вышел на матч с новым цветом волос. Вряд ли кто-то ожидал от Матса радикального блонда, да и сам футболист вряд ли так поэкспериментировал, если бы не проиграл спор.