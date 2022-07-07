Как топ-футболисты издевались над своими волосами?

Не один Погба красит волосы во все цвета радуги.

Гризманн любит голубой и фиолетовый

Недавний эксперимент Гризманна ошарашил многих его фанатов: на затылке Антуана нарисовали радугу, а остальные волосы француз покрасил в розово-фиолетовый.

В 2017-м Антуан тоже экспериментировал с цветом, и не совсем удачно: голубой не очень ровно лёг на осветлённые жёлтые волосы, и получилось грязное окрашивание.

Хуммельс стал блондином на спор

В 2016 году Хуммельс удивил болельщиков «Баварии», когда вышел на матч с новым цветом волос. Вряд ли кто-то ожидал от Матса радикального блонда, да и сам футболист вряд ли так поэкспериментировал, если бы не проиграл спор.

Боатенг проспорил другу фиолетовый

Жером Боатенг покрасился в нежный сиреневый цвет после победы в финале Лиги чемпионов – очень дискуссионный выбор. И снова – из-за спора с другом: тот верил, что «Бавария» выиграет ЛЧ, а Жером – нет.

Райан Бабель перебрал с красным

Играя в «Фулхэме», Бабель переборщил с красным цветом: причёска скорее напоминала цветастую шапочку для плавания.

Мбаппе тоже недалеко ушёл

Килиан Мбаппе также осветлил свои короткие волосы и решил покрасить в ярко-голубой: они, увы, тоже смотрелись как шапочка.

Патриот Перишич

Перед 1/8 финала Евро-2016 Перишич решил сделать весьма патриотичную причёску: на одном из висков у него появилась знаменитая хорватская красно-белая шашечка. Жаль, что старания игрока не помогли Хорватии пройти дальше.

Неймар – любитель Бэтмена

Неймар за свои 30 лет очень много экспериментировал с волосами и, наконец, дошёл до супергеройского образа – на его виске нарисовали Бэтмена. Правда, не так уж и аккуратно – контуры летучей мыши получились достаточно толстыми.

Погба красился в цвета «Сити»

Покрасить волосы в цвет соперника по дерби? Кажется, Поль Погба в 2018-м не особо задумывался об этом, поэтому сделал себе пшенично-голубой ирокез. Фанаты «МЮ» были не в восторге.