Не один Погба красит волосы во все цвета радуги.
Недавний эксперимент Гризманна ошарашил многих его фанатов: на затылке Антуана нарисовали радугу, а остальные волосы француз покрасил в розово-фиолетовый.
В 2017-м Антуан тоже экспериментировал с цветом, и не совсем удачно: голубой не очень ровно лёг на осветлённые жёлтые волосы, и получилось грязное окрашивание.
В 2016 году Хуммельс удивил болельщиков «Баварии», когда вышел на матч с новым цветом волос. Вряд ли кто-то ожидал от Матса радикального блонда, да и сам футболист вряд ли так поэкспериментировал, если бы не проиграл спор.
Жером Боатенг покрасился в нежный сиреневый цвет после победы в финале Лиги чемпионов – очень дискуссионный выбор. И снова – из-за спора с другом: тот верил, что «Бавария» выиграет ЛЧ, а Жером – нет.
Играя в «Фулхэме», Бабель переборщил с красным цветом: причёска скорее напоминала цветастую шапочку для плавания.
Килиан Мбаппе также осветлил свои короткие волосы и решил покрасить в ярко-голубой: они, увы, тоже смотрелись как шапочка.
Перед 1/8 финала Евро-2016 Перишич решил сделать весьма патриотичную причёску: на одном из висков у него появилась знаменитая хорватская красно-белая шашечка. Жаль, что старания игрока не помогли Хорватии пройти дальше.
Неймар за свои 30 лет очень много экспериментировал с волосами и, наконец, дошёл до супергеройского образа – на его виске нарисовали Бэтмена. Правда, не так уж и аккуратно – контуры летучей мыши получились достаточно толстыми.
Покрасить волосы в цвет соперника по дерби? Кажется, Поль Погба в 2018-м не особо задумывался об этом, поэтому сделал себе пшенично-голубой ирокез. Фанаты «МЮ» были не в восторге.