Из каких команд состоит City Football Group?

В футбольной империи шейха Мансура уже 12 клубов из разных стран.

«Манчестер Сити» (Англия)

Приобретение клуба произошло в 2008 году, ещё до возникновения холдинга. Сейчас City Football Group владеет 100% акций.

«Нью-Йорк Сити» (США)

Клуб был основан только в 2013 году, у City Football Group – 80 процентов акций, ещё 20 процентов – у бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис».

«Мельбурн Сити» (Австралия)

80 процентов акций «Мельбурн Сити» были выкуплены холдингом за $ 12 млн в январе 2014-го. До этого клуб назывался «Мельбурн Харт».

«Иокогама Ф. Маринос» (Япония)

С японским клубом получилась обратная ситуация: контрольным пакетом акций владеет компания Nissan, а City Football Group принадлежали оставшиеся 20 процентов. Партнёрство стартовало в мае 2014-го.

«Монтевидео Сити Торке» (Уругвай)

В апреле 2017-го холдинг инвестировал в уругавайский футбол, купив клуб «Монтевидео». По итогам года клуб впервые завоевал путёвку в Примеру.

«Жирона» (Испания)

В 2017 году «Сити» зашёл и в испанский футбол – у холдинга равные пакеты акций «Жироны» (по 44,3%) с ещё одним владельцем – Girona Football Group.

«Сычуань Цзюню» (Китай)

В феврале 2019 года City Football Group зашёл на китайский рынок, сейчас у холдинга 100 процентов акций клуба «Сычуань Цзюню».

«Мумбаи Сити» (Индия)

Индийский клуб присоединился к семье «Сити» в 2020 году, став 10-м по счёту.

«Ломмель» (Бельгия)

В 2020-м инвесторы также приобрели контрольный пакет акций «Ломмеля» из второго дивизиона чемпионата Бельгии.

«Труа» (Франция)

В сентябре 2020-го холдинг вложил деньги во французский футбольный клуб «Труа», компании принадлежит 100 процентов акций клуба.

«Боливар» (Боливия)

Самый титулованный клуб Боливии пополнил семью «Сити» в 2021 году и стал первым клубом-партнёром холдинга.

«Палермо» (Италия)

На днях холдинг City Football Group объявил о покупке контрольного пакета акций (80%) итальянского «Палермо». Сделка обошлась приблизительно в € 12-13 млн.