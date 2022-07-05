В футбольной империи шейха Мансура уже 12 клубов из разных стран.
Приобретение клуба произошло в 2008 году, ещё до возникновения холдинга. Сейчас City Football Group владеет 100% акций.
Клуб был основан только в 2013 году, у City Football Group – 80 процентов акций, ещё 20 процентов – у бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис».
80 процентов акций «Мельбурн Сити» были выкуплены холдингом за $ 12 млн в январе 2014-го. До этого клуб назывался «Мельбурн Харт».
С японским клубом получилась обратная ситуация: контрольным пакетом акций владеет компания Nissan, а City Football Group принадлежали оставшиеся 20 процентов. Партнёрство стартовало в мае 2014-го.
В апреле 2017-го холдинг инвестировал в уругавайский футбол, купив клуб «Монтевидео». По итогам года клуб впервые завоевал путёвку в Примеру.
В 2017 году «Сити» зашёл и в испанский футбол – у холдинга равные пакеты акций «Жироны» (по 44,3%) с ещё одним владельцем – Girona Football Group.
В феврале 2019 года City Football Group зашёл на китайский рынок, сейчас у холдинга 100 процентов акций клуба «Сычуань Цзюню».
Индийский клуб присоединился к семье «Сити» в 2020 году, став 10-м по счёту.
В 2020-м инвесторы также приобрели контрольный пакет акций «Ломмеля» из второго дивизиона чемпионата Бельгии.
В сентябре 2020-го холдинг вложил деньги во французский футбольный клуб «Труа», компании принадлежит 100 процентов акций клуба.
Самый титулованный клуб Боливии пополнил семью «Сити» в 2021 году и стал первым клубом-партнёром холдинга.
На днях холдинг City Football Group объявил о покупке контрольного пакета акций (80%) итальянского «Палермо». Сделка обошлась приблизительно в € 12-13 млн.