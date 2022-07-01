Вспоминаем самый счастливый матч домашнего ЧМ.
Мало кто верил, что России по силам пройти Испанию в 1/8 финала. Но у Михаила Боярского был план: «Нам идеально сыграть вничью и выиграть по пенальти». И ведь план сработал!
В «Лужниках» в первый июльский день собрались очень колоритные болельщики – один другого краше.
На 12-й минуте Россия, увы, пропустила: Сергей Игнашевич забил в свои ворота. Шанс сыграть «на ноль» был упущен, так что пришлось бросать силы на атаку.
Ситуацию выправил Артём Дзюба голом с пенальти на 41-й минуте. Мяч попал в руку Жерару Пике, и судья указал на точку.
До 90-й минуты команды так и не определили победителя, так что пришлось играть два дополнительных тайма. И в них команда Черчесова тоже выстояла.
Перед серией пенальти команду заряжал капитан Артём Дзюба. Футболист покинул поле ещё во втором тайме, так что больше не мог помочь ничем.
Серия пенальти началась ровно. На точный удар Андреса Иньесты ответил Фёдор Смолов, на реализованный пенальти Жерара Пике — Сергей Игнашевич.
Затем случилась первая ошибка испанцев — Коке отправил мяч прямо в Игоря Акинфеева. Серхио Рамос был точен, как и двое россиян — Денис Черышев и Александр Головин.
Решающим в серии стал удар Яго Аспаса: Игорь Акинфеев уже падал в один из углов, но успел поднять ногу и отбить летящий в ворота мяч. «Мы знали, что Игорь отобьёт», – говорил после матча Артём Дзюба.
Россияне на стадионе и за его пределами ликовали — в ту ночь гуляла не только Никольская, но и вся страна. А команда развернула баннер «Играем за вас»: такого единения с фанатами сборная России не чувствовала очень давно.