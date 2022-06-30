От Азара до Ильярраменди: самые дорогие покупки испанских клубов

Рекорд «Бетиса» держится аж с 1998 года!

«Реал» Мадрид — Эден Азар

За € 115 млн Азар перешёл из «Челси» перед сезоном-2019/2020. С тех пор в «Реале» не раз пожалели об этой расточительности.

«Барселона» — Усман Дембеле

«Барса» купила Дембеле из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года – так клуб распорядился деньгами, полученными от продажи Неймара.

«Атлетико» Мадрид — Жоау Феликс

Феликса купили за € 127,2 млн, португалец перешёл из «Бенфики» летом 2019 года. Тогда у «Атлетико» появились свободные средства после ухода Антуана Гризманна.

«Валенсия» — Гонсалу Гедеш

Гедеш перешёл в «Валенсию» из «ПСЖ» летом 2018 года, стоимость трансфера составила € 40 млн.

«Реал Бетис» — Денилсон

С 1998 года держится трансферный рекорд «Бетиса»: Денилсон перешёл из из «Сан-Паулу» за € 31,5 млн. На тот момент это был самый крупный трансфер мира.

«Атлетик» Бильбао — Иньиго Мартинес

Рекорд «Атлетика» случился перед сезоном-2017/2018. Мартинес перебрался из клуба «Реал Сосьедад» за € 32 млн.

«Севилья» — Маркуш Лопеш

Из «Монако» перед сезоном-2019/2020 «Севилья» купила Маркуша Лопеша. Стоимость трансфера составила € 25 млн.

«Вильярреал» — Арно Данжума

Рядовая сумма в € 23,5 млн для топов тоже может быть трансферным рекордом. За столько «Вильярреал» приобрёл из «Борнмута» Данжуму перед сезоном-2021/2022.

«Реал Сосьедад» — Асьер Ильярраменди, Александер Исак

Оба трансфера стоили всего по 15 € млн. Ильярраменди в 2015 году перешёл из мадридского «Реала», Исак – в 2019 году из дортмундской «Боруссии».