Как Франция и Аргентина сыграли лучший матч ЧМ-2018?

На «Казань-Арене» четыре года назад развернулась мощнейшая битва.

1:0 – Антуан Гризманн (с пенальти)

Уже на 13-й минуте Франция вырвалась вперёд: Рохо сбил Мбаппе, Аргентину наказали пенальти, который реализовал Гризманн.

1:1 – Анхель Ди Мария

К концу первого тайма Аргентина всё же отыгралась: на 41-й минуте отличился Анхель Ди Мария шикарным ударом из-за штрафной в девятку.

1:2 – Габриэль Меркадо

В начале второго тайма Аргентина ещё и вышла вперёд: из-за неразберихи в штрафной никто не обратил внимание на Меркадо, тот получил пас от Месси, удачно подставил ногу, и мяч оказался в воротах.

2:2 – Бенжамен Павар

На 57-й минуте Франция вернулась в игру, а Павар забил один из самых красивых голов турнира. Мяч полетел по необъяснимой траектории прямо в ворота.

3:2 – Килиан Мбаппе

Следующая десятиминутка тоже прошла под знаком Франции. На 64-й минуте Мбаппе подловил мяч на отскоке и сумел прошить голкипера.

4:2 – Килиан Мбаппе

Дубль Мбаппе уложился в четыре минуты: в быстрой атаке он получил пас от Жиру и молниеносно отправил мяч в ворота. Этот гол по итогу стал победным.

4:3 – Серхио Агуэро

На третьей добавленной минуте Аргентина подарила себе шанс на спасение: Агуэро забил головой с подачи Месси, тут же подхватил мяч, чтобы не терять время, но сравнять счёт так и не удалось.

Марадона был недоволен

На стадионе в Казани присутствовал Диего Марадона, и ему, кажется, не очень приглянулся исход встречи.

Как и Лео Месси

Лионель Месси тогда лишился очередного шанса на титул с национальной сборной, а Франция этой победой проложила дорогу к титулу.