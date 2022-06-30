На «Казань-Арене» четыре года назад развернулась мощнейшая битва.
Уже на 13-й минуте Франция вырвалась вперёд: Рохо сбил Мбаппе, Аргентину наказали пенальти, который реализовал Гризманн.
К концу первого тайма Аргентина всё же отыгралась: на 41-й минуте отличился Анхель Ди Мария шикарным ударом из-за штрафной в девятку.
В начале второго тайма Аргентина ещё и вышла вперёд: из-за неразберихи в штрафной никто не обратил внимание на Меркадо, тот получил пас от Месси, удачно подставил ногу, и мяч оказался в воротах.
На 57-й минуте Франция вернулась в игру, а Павар забил один из самых красивых голов турнира. Мяч полетел по необъяснимой траектории прямо в ворота.
Следующая десятиминутка тоже прошла под знаком Франции. На 64-й минуте Мбаппе подловил мяч на отскоке и сумел прошить голкипера.
Дубль Мбаппе уложился в четыре минуты: в быстрой атаке он получил пас от Жиру и молниеносно отправил мяч в ворота. Этот гол по итогу стал победным.
На третьей добавленной минуте Аргентина подарила себе шанс на спасение: Агуэро забил головой с подачи Месси, тут же подхватил мяч, чтобы не терять время, но сравнять счёт так и не удалось.
На стадионе в Казани присутствовал Диего Марадона, и ему, кажется, не очень приглянулся исход встречи.
Лионель Месси тогда лишился очередного шанса на титул с национальной сборной, а Франция этой победой проложила дорогу к титулу.