Какие клубы назабивали в АПЛ больше всех?

Лишь три клуба успели пробить отметку в две тысячи мячей – и среди них нет действующего победителя АПЛ.

10. «Вест Хэм Юнайтед»

Этот клуб не входит в число основателей АПЛ, но уже в топ-10 по результативности: 1235 мячей забили игроки «молотобойцев» в Премьер-лиге.

9. «Астон Вилла»

«Астон Вилла» вылетала из АПЛ на несколько лет, но в 2019 году вернулась и успела добить количество голов до 1265.

8. «Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл» несколько раз вылетал из АПЛ, но всегда возвращался. За все сезоны его игроки забили 1377 мячей в лиге.

7. «Эвертон»

Один из основателей АПЛ «Эвертон» никогда прежде не вылетал из высшего дивизиона. За это время команда забила 1491 мяч.

6. «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» с 1658 мячами — только на шестом месте в топе.

5. «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» также не вылетал из АПЛ с момента основания лиги, забив за это время 1745 голов.

4. «Челси»

«Челси» уже в следующем сезоне пробьёт отметку в 2000 мячей: сейчас у клуба 1973 гола в АПЛ.

3. «Арсенал»

На третьей строчке «Арсенал» с результатом в 2017 мячей, однако до второго места лондонцам совсем немного.

2. «Ливерпуль»

Серебро рейтинга пока у «Ливерпуля» (2021 мяч). Но уже в следующем сезоне всё может измениться — «Арсенал» отстаёт всего на четыре гола.

1. «Манчестер Юнайтед»

Безоговорочный лидер топа – «МЮ» с 2185 мячами. С первой строчки «дьяволов» сместят ещё не скоро.