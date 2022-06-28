Лишь три клуба успели пробить отметку в две тысячи мячей – и среди них нет действующего победителя АПЛ.
Этот клуб не входит в число основателей АПЛ, но уже в топ-10 по результативности: 1235 мячей забили игроки «молотобойцев» в Премьер-лиге.
«Астон Вилла» вылетала из АПЛ на несколько лет, но в 2019 году вернулась и успела добить количество голов до 1265.
«Ньюкасл» несколько раз вылетал из АПЛ, но всегда возвращался. За все сезоны его игроки забили 1377 мячей в лиге.
Один из основателей АПЛ «Эвертон» никогда прежде не вылетал из высшего дивизиона. За это время команда забила 1491 мяч.
«Манчестер Сити» с 1658 мячами — только на шестом месте в топе.
«Тоттенхэм» также не вылетал из АПЛ с момента основания лиги, забив за это время 1745 голов.
«Челси» уже в следующем сезоне пробьёт отметку в 2000 мячей: сейчас у клуба 1973 гола в АПЛ.
На третьей строчке «Арсенал» с результатом в 2017 мячей, однако до второго места лондонцам совсем немного.
Серебро рейтинга пока у «Ливерпуля» (2021 мяч). Но уже в следующем сезоне всё может измениться — «Арсенал» отстаёт всего на четыре гола.
Безоговорочный лидер топа – «МЮ» с 2185 мячами. С первой строчки «дьяволов» сместят ещё не скоро.