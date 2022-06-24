Работы планируют начать этим летом.
Домашний стадион каталонского клуба был открыт в 1957 году и с тех пор всего несколько раз перестраивался. Первый – в 1981-м. Тогда перед ЧМ-1982, проходившим в Испании, вместимость увеличили до 120 тыс. зрителей.
Вторая реконструкция была в 1998-м: по новым правилам УЕФА, на стадионах все места должны быть оборудованы сиденьями. Для того чтобы потери были минимальными, пришлось опустить уровень поля. Вместимость снизилась, но не сильно: до 98 934 мест.
Тогда организовали международный конкурс, победителем которого стала компания Foster and Partners, известная по строительству «Уэмбли». Проект согласовали и планировали начать его реализацию в 2009-м. Не вышло: с тех пор всё заморозилось.
В 2016 году «Барса» объявила о реконструкции, которая должна была завершиться к сезону 2021 года. Снова не вышло – не было средств. К идее вернулись, когда клуб объявил о новом партнёрстве со Spotify. Оно включает также переименование в Spotify Camp Nou. Сделка принесёт клубу около € 280 млн.
Дизайн обновлённого «Камп Ноу» разработала японская компания Nikken Sekkei: она выиграла тендер на € 420 млн. Планируется, что количество мест увеличат до 105 000.
Снесут дополнительную конструкцию на южной трибуне, проведут общие реставрационные работы, структурную отделку, проведут новую телекоммуникационную систему. Планировалось, что сразу начнётся полная реконструкция, но нестабильная ситуация в мире вынудила клуб растянуть процесс.
Снос третьего яруса начнётся летом 2023 года. «Это позволит выиграть время, учитывая текущую неопределённость цен, а также гарантирует, что «Камп Ноу» сможет работать практически на полную мощность в следующем сезоне», – говорится в заявлении клуба.
Стадион расположен в Монжуике и вмещает 55 926 зрителей. Он был основным местом проведения Олимпийских игр 1992 года. Планируется, что «Барса» сможет вернуться на «Камп Ноу» в сезоне-2024/2025, но его вместимость будет ограничена 50%. Полностью работы должны завершить к сезону-2025/2026.