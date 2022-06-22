С Лео попрощались аж за год до его ухода из «Барсы».
Перед ЧМ-2018 во многих городах России появились футбольные граффити. В Краснодаре игр не было, но там тренировалась сборная Испании, и на одном из домов долгое время красовался огромный Серхио Рамос.
В Петербурге дуэт Hoodgraff изобразил Станислава Черчесова с подписью «Ты просто космос, Стас» — когда сборная России вышла в плей-офф ЧМ. Граффити портили, восстанавливали, затем закрасили насовсем.
Перед Кубком конфедераций в Казани появилось граффити с Роналду, а спустя год в отеле напротив этого изображения поселилась сборная Аргентины с Лионелем Месси.
Позднее на соседнем здании появился и шестиметровый портрет Лео Месси. Успели как раз к приезду аргентинца в Казань.
В граффити были увековечены и знаменитые болельщики с матча Россия — Испания: их посиделки с хот-догами нарисовали в одном из дворов Москвы.
В родном районе Лионеля Месси в городе Росарио появился огромный мурал — теперь Лео во всю стену дома вдохновляет местных жителей.
На фоне слухов об уходе Лео из «Барселоны» в 2020 году появилось изображение Месси в образе Че Гевары. «Прощай, команданте», — подписал работу автор TVBOY. Лео покинул клуб только через год.
В Лондоне по завершении Евро-2020 появилось граффити с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, а также Гарри Кейном и Рахимом Стерлингом. «Мы вами гордимся», — гласит подпись. На открытии побывал мэр Лондона Садик Хан.
«Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви» — совсем недавно Пепа Гвардиолу и Жозе Моуринью изобразили как героев легендарного граффити с берлинской стены. Это случилось на фестивале Primavera Sound в Барселоне.