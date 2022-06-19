Пики в уровнях трансферной стоимости оценил портал Transfermarkt.
По оценке экспертов, Роналду достиг пика своей трансферной стоимости в октябре 2014 года во время выступлений за мадридский «Реал».
Февраль 2019-го — именно тогда стоимость Усмана Дембеле была наивысшей. К 2022-му цифры уменьшились в четыре раза.
Отметки в € 130 млн Санчо достиг в дортмундской «Боруссии» в марте 2020 года, перед началом карантина.
В октябре 2018 года Азара оценивали в полторы сотни миллионов евро, а сейчас не дают и € 15 млн.
В этот же период (октябрь 2018-го) пика трансферной стоимости достиг Коутиньо: затем цифры резко пошли на спад.
Де Брёйне с мая 2018-го тоже потерял в рыночной стоимости, но не так радикально: от € 150 млн сейчас осталось € 85 млн.
В октябре 2018-го Гризманна оценивали в € 150 млн, а спустя некоторое время «Барселона» отдала за него € 120 млн, прописанных в контракте.
В мае 2018-го и Кейн стоил дороже всего в своей карьере. Сейчас его оценивают в € 90 млн.
Аналогичные показатели у нападающего «Ливерпуля»: в мае 2018-го он стоил € 150 млн, а сейчас оценивается в € 90 млн.
Декабрь 2019-го был пиковым временем для стоимости Садио Мане. Сейчас игрока оценивают в € 70 млн.
Холанд — единственный футболист из топа, чья стоимость сейчас всё ещё находится на пике (с октября 2021-го). Тем любопытнее, что «Ман Сити» умудрился купить игрока за сумму вдвое меньше.
Стоимость Рахима Стерлинга достигла пика в декабре 2019 года.
Январь 2018 года — время, когда оценочная стоимость Месси была наибольшей. Спустя два с половиной года аргентинец покинул «Барселону» бесплатно.
В это же время (январь 2018-го) пика достиг и Неймар. Тогда он ещё не так сильно погряз в травмах и проводил дебютный сезон за «ПСЖ».
Максимальная рыночная стоимость Мбаппе зафиксировалась в декабре 2018 года и пробыла на этом уровне целый год — до конца 2019-го.