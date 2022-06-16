В воротах – топ-голкипер Облак, в нападении – Диас, Салах и Холанд.
Четвёртое место в отборочной группе оставило Словению и Яна Облака без мундиаля. Выше оказались Хорватия, Россия и Словакия.
Австрия получила шанс на стыковые матчи благодаря Лиге наций, но не использовала его, проиграв Уэльсу. Лидер защиты «Реала» не сможет выступить в Катаре.
В пару к Алабе можно поставить Бонуччи, чья сборная Италии сенсационно пропустит ЧМ-2022 сразу после победы на чемпионате Европы.
Найти защитника на правый фланг оказалось нелегко, однако туда можно поставить Линделёфа из «МЮ», Виктора иногда ставили на эту позицию. Сборная Швеции в решающем стыковом матче уступила Польше.
Шотландии пришлось проходить отбор позже других европейских команд: стыковой матч с Украиной перенесли на июнь, и шотландцы эту встречу проиграли.
Сборная Италии сенсационно не вышла на ЧМ, проиграв в стыках Северной Македонии. Ещё полгода назад Жоржиньо входил в топ-3 претендентов на «Золотой мяч», но именно его ошибка привела Италию в стыковые матчи, где его сборная проиграла и вылетела.
Алжир выиграл отборочную группу, но затем в плей-офф уступил Камеруну в двухматчевом противостоянии.
Норвегия имела шансы хотя бы на стыковые матчи и борьбу за выход на ЧМ, но заняла лишь третье место в своей группе после Нидерландов и Турции.
После участия в ЧМ-2018 Египет на следующий турнир не отобрался – лидер «Ливерпуля» Салах не выступит в Катаре. Ему на замену можно было бы выпустить шведа Деяна Кулушевски.
Ещё один топ-игрок «Ливерпуля», который пропустит ЧМ в Катаре: Колумбии не хватило одного очка для попадания в стыковые матчи.
Холанд вместе с Норвегией пропускает второй крупный турнир подряд: летом 2021-го Эрлинга не было на Евро-2020, зимой 2022-го Холанд не сыграет на ЧМ.