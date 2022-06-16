Опорный полузащитник: Жоржиньо (Италия)

Сборная Италии сенсационно не вышла на ЧМ, проиграв в стыках Северной Македонии. Ещё полгода назад Жоржиньо входил в топ-3 претендентов на «Золотой мяч», но именно его ошибка привела Италию в стыковые матчи, где его сборная проиграла и вылетела.