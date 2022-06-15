Forbes выделил шесть действующих звёзд, среди них Лео, Криштиану и Леброн.
«Назовите мне ещё боксёра, который за два боя заработал $ 650 млн», – заявлял Флойд, комментируя новости о своём состоянии. Как считает Forbes, сейчас оно оценивается в
$ 1,08 млрд.
На корт Роджер Федерер не выходит с июля 2021 года, но это не влияет на его финансовое положение. Состояние швейцарца оценивается в $ 1,09 млрд.
Огромная зарплата, крупные рекламные контракты с adidas, PepsiCo и другими фирмами помогли Лео достичь отметки в $ 1,15 млрд.
Нынешний результат Джеймса – $ 1,16 млрд. Более $ 700 млн баскетболист заработал вне паркета. В первую очередь это крупные рекламные контракты (с Nike – пожизненный).
Роналду стал первым футболистом-миллиардером в мире, сейчас его состояние доходит до $ 1,24 млрд по оценке экспертов.
Вудс заработал за свою карьеру $ 1,72 млрд. Лишь 10 процентов от этой суммы – призовые.