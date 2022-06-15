6. Флойд Мейвезер (бокс)

«Назовите мне ещё боксёра, который за два боя заработал $ 650 млн», – заявлял Флойд, комментируя новости о своём состоянии. Как считает Forbes, сейчас оно оценивается в

$ 1,08 млрд.