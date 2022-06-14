Звезда без номера. Под каким номером Холанду играть в «Манчестер Сити»?

Из вариантов: отобрать №9 у Жезуса или взять номер отца. ►►
Хотя трансфер случился почти месяц назад. По неофициальной информации, представление новичка затягивали из-за проблемы с игровым номером. ►►
Давайте разберём варианты. ►►
Под этим номером он играл в Дортмунде, его получил в сборной. Да и вообще бренд Холанда хотят выстраивать вокруг бомбардирской «девятки».
«Сити» отбирать номер у игрока не хочет — это может негативно повлиять на атмосферу в команде. Поэтому сейчас все просто ждут, получится ли продать Жезуса.
Под этим номером в «Сити» играл Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга.
Если Жезус всё-таки останется, есть «девятка» на минималках: №19 тоже годится для нападающего. Лео Месси играл под ним в «Барселоне», пока не освободилась «десятка». Плюс Холанд играл под №19 в своём первом клубе «Брюне».
Ещё один номер с историей: в «Зальцбурге» Холанд зажигал именно под №30.
Из обычных номеров свободны: 12, 18, 28 и 32.
Камерунец играл за «Сити» в аренде в сезоне-2002/2003. 26 июня 2003 года он играл за сборную Камеруна с Эквадором и внезапно упал на газон. Вскоре футболист скончался. Врачи диагностировали смерть из-за наследственного заболевания сердечно-сосудистой системы.