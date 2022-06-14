Звезда без номера. Под каким номером Холанду играть в «Манчестер Сити»?

№19 — как временный вариант

Если Жезус всё-таки останется, есть «девятка» на минималках: №19 тоже годится для нападающего. Лео Месси играл под ним в «Барселоне», пока не освободилась «десятка». Плюс Холанд играл под №19 в своём первом клубе «Брюне».