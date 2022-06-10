Самые молодые тренеры в истории РПЛ

В топ-10 уместились Слуцкий, Тедеско и даже один из Газзаевых.

10. Павел Яковенко, «Уралан» (Элиста) — 34 года, 3 месяца, 15 дней

Дебют Яковенко состоялся 3 апреля 1999 года, тогда «Уралан» проиграл петербургскому «Зениту».

9. Леонид Слуцкий, ФК «Москва» — 34 года, 2 месяца, 12 дней

Первый матч Слуцкого в РПЛ состоялся 16 июля 2005 года. Дебют получился запоминающимся: «Москва» победила «Спартак» со счётом 3:1.

8. Александр Гармашов, «Лада» (Тольятти) — 34 года, 1 месяц и 25 дней

2 апреля 1994 года Гармашов дебютировал в качестве тренера команды РПЛ: «Лада» сыграла вничью с «Крыльями Советов» на выезде.

7. Андрей Гордеев, «Сатурн» (Раменское) — 34 года 1 месяц и 21 день

23 мая 2009 года Гордеев вышел на матч РПЛ с Томью как главный тренер «Сатурна». Команды тогда так и не забили друг другу ни мяча.

6. Игорь Шалимов, «Уралан» (Элиста) — 34 года, 1 месяц и 13 дней

15 марта 2003-го «Уралан» под руководством Шалимова проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.

5. Доменико Тедеско, «Спартак» (Москва) — 34 года, 1 месяц и 7 дней

Менее чем на неделю Шалимова обогнал Тедеско: его первый матч в «Спартаке» состоялся 19 октября 2019 года — нулевая ничья с «Рубином».

4. Сергей Томаров, «Уфа» — 33 года, 11 месяцев и 26 дней

21 мая 2016 года Томаров в качестве главного тренера вывел «Уфу» на матч со «Спартаком», и его клуб победил со счётом 3:1.

3. Михаил Галактионов, «Ахмат» (Грозный) — 33 года, 5 месяцев и 14 дней

Первый матч Галактионова в РПЛ состоялся 4 ноября 2017 года: «Ахмат» с минимальным счётом сумел обыграть «Ростов».

2. Бахва Тедеев, «Спартак-Алания» (Владикавказ) — 32 года, 9 месяцев и 14 дней

2 июля 2002 года Тедеев дебютировал в качестве тренера команды РПЛ: в Санкт-Петербурге «Спартак-Алания» уступил «Зениту».

1. Владимир Газзаев, «Спартак-Алания» (Владикавказ) — 32 года и 20 дней

Дебют Газзаева-младшего в качестве тренера случился 21 июля 2012 года. Его клуб уступил «Спартаку» со счётом 1:2.

Новый тренер «Спартака» залетит в топ-3

Гильермо Абаскалю в середине апреля исполнилось только 33 года.