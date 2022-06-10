7. Андрей Гордеев, «Сатурн» (Раменское) — 34 года 1 месяц и 21 день

23 мая 2009 года Гордеев вышел на матч РПЛ с Томью как главный тренер «Сатурна». Команды тогда так и не забили друг другу ни мяча.