В топ-10 уместились Слуцкий, Тедеско и даже один из Газзаевых.
Дебют Яковенко состоялся 3 апреля 1999 года, тогда «Уралан» проиграл петербургскому «Зениту».
Первый матч Слуцкого в РПЛ состоялся 16 июля 2005 года. Дебют получился запоминающимся: «Москва» победила «Спартак» со счётом 3:1.
2 апреля 1994 года Гармашов дебютировал в качестве тренера команды РПЛ: «Лада» сыграла вничью с «Крыльями Советов» на выезде.
23 мая 2009 года Гордеев вышел на матч РПЛ с Томью как главный тренер «Сатурна». Команды тогда так и не забили друг другу ни мяча.
15 марта 2003-го «Уралан» под руководством Шалимова проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 1:2.
Менее чем на неделю Шалимова обогнал Тедеско: его первый матч в «Спартаке» состоялся 19 октября 2019 года — нулевая ничья с «Рубином».
21 мая 2016 года Томаров в качестве главного тренера вывел «Уфу» на матч со «Спартаком», и его клуб победил со счётом 3:1.
Первый матч Галактионова в РПЛ состоялся 4 ноября 2017 года: «Ахмат» с минимальным счётом сумел обыграть «Ростов».
2 июля 2002 года Тедеев дебютировал в качестве тренера команды РПЛ: в Санкт-Петербурге «Спартак-Алания» уступил «Зениту».
Дебют Газзаева-младшего в качестве тренера случился 21 июля 2012 года. Его клуб уступил «Спартаку» со счётом 1:2.
Гильермо Абаскалю в середине апреля исполнилось только 33 года.