Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании признала лучшим футболистом сезона-2021/22 лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. А кто побеждал раньше?
Ван Перси вместе с «Арсеналом» занял лишь третье место, но наколотил в чемпионате 30 мячей и был выбран лучшим игроком по версии PFA.
«Тоттенхэм» финишировал лишь на 5-й строчке в турнирной таблице, однако Гарет Бэйл стал настоящей звездой сезона и именно после этого перешёл в мадридский «Реал».
Роковое падение Стиви Джи лишило «Ливерпуль» шансов на чемпионство, но лучшим игроком всё равно признали мерсисайдца: Луис Суарес наколотил в чемпионате 31 мяч.
«Челси» взял чемпионство во второе пришествие Моуринью, а главной звездой команды стал Эден Азар.
Марез оказался самым ярким игроком в команде, которая сотворила сенсацию: «Лестер» стал чемпионом Англии во многом благодаря его игре.
В первый же сезон в «Челси» Канте был признан лучшим игроком сезона по версии футболистов.
Награда «футболисту года» в тот сезон досталась Салаху, лучшему бомбардиру (32 мяча в чемпионате).
Несмотря на победу «Сити» в турнире, лучшим игроком признали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Тогда мерсисайдцы заняли второе место.
В ковидный сезон чемпионом удалось стать «Ливерпулю», но лучшим игроком был выбран Кевин Де Брёйне, занявший с «Манчестер Сити» второе место.
Спустя год Де Брёйне вновь забрал награду: теперь как чемпион Англии.