Кто они, лучшие игроки года в АПЛ за последние 10 лет?

Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании признала лучшим футболистом сезона-2021/22 лидера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. А кто побеждал раньше?

Сезон-2011/2012: Робин ван Перси, «Арсенал»

Ван Перси вместе с «Арсеналом» занял лишь третье место, но наколотил в чемпионате 30 мячей и был выбран лучшим игроком по версии PFA.

Сезон-2012/2013: Гарет Бэйл, «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» финишировал лишь на 5-й строчке в турнирной таблице, однако Гарет Бэйл стал настоящей звездой сезона и именно после этого перешёл в мадридский «Реал».

Сезон-2013/2014: Луис Суарес, «Ливерпуль»

Роковое падение Стиви Джи лишило «Ливерпуль» шансов на чемпионство, но лучшим игроком всё равно признали мерсисайдца: Луис Суарес наколотил в чемпионате 31 мяч.

Сезон-2014/2015: Эден Азар, «Челси»

«Челси» взял чемпионство во второе пришествие Моуринью, а главной звездой команды стал Эден Азар.

Сезон-2015/2016: Рияд Марез, «Лестер»

Марез оказался самым ярким игроком в команде, которая сотворила сенсацию: «Лестер» стал чемпионом Англии во многом благодаря его игре.

Сезон-2016/2017: Н'Голо Канте, «Челси»

В первый же сезон в «Челси» Канте был признан лучшим игроком сезона по версии футболистов.

Сезон-2017/2018: Мохамед Салах, «Ливерпуль»

Награда «футболисту года» в тот сезон досталась Салаху, лучшему бомбардиру (32 мяча в чемпионате).

Сезон-2018/2019: Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»

Несмотря на победу «Сити» в турнире, лучшим игроком признали защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Тогда мерсисайдцы заняли второе место.

Сезон-2019/2020: Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»

В ковидный сезон чемпионом удалось стать «Ливерпулю», но лучшим игроком был выбран Кевин Де Брёйне, занявший с «Манчестер Сити» второе место.

Сезон-2020/2021: Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити»

Спустя год Де Брёйне вновь забрал награду: теперь как чемпион Англии.