Сезон-2012/2013: Гарет Бэйл, «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» финишировал лишь на 5-й строчке в турнирной таблице, однако Гарет Бэйл стал настоящей звездой сезона и именно после этого перешёл в мадридский «Реал».