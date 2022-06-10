Сервис Sportac подсчитал всё до последнего фунта, помножив годичную зарплату на количество лет контракта.
Кепа прописался на скамейке «Челси», и это обходится клубу в немаленькие деньги.
Капитан «МЮ» заключил неплохой контракт с клубом в 2019-м.
Лидер «Тоттенхэма» — самый высокооплачиваемый игрок своей команды, что неудивительно. Текущий контракт был заключён в 2018 году.
Стерлинг имеет далеко не самый большой контракт в «Сити», но годовая зарплата у него на уровне: по оценкам Sportac, она составляет более £ 15 млн в год.
Стоунз продлил контракт с «Сити» в августе 2021-го, он получает на уровне главных защитников АПЛ.
Варан — один из самых высокооплачиваемых игроков «МЮ», пусть в минувшем сезоне он выходил на поле не так часто.
У Тимо Вернера тоже всё идет в клубе не так, как ему бы хотелось, но контракт при этом у футболиста отличный.
Текущее соглашение Канте с лондонским клубом было подписано в 2018 году. Какое-то время он был самым высокооплачиваемым игроком «Челси».
Контракт Поля уже на исходе, скоро он покинет клуб. За все эти годы «МЮ» выплатил французу немаленькую зарплату.
Контракт Марсьяля, подписанный в 2019 году, получился весьма выгодным для футболиста, а карьера в последние сезоны пошла на спад.
Лукаку скоро может покинуть клуб, однако его контракт, заключённый в 2021-м, позволяет ему держаться в топ-5.
Трансфер Санчо в «МЮ» пока называют спорным, в особенности при его большом контракте.
Оправдывает ли Грилиш свою зарплату в клубе — вопрос, но его контракт помог ему попасть в топ-3 рейтинга.
Контракт Де Брëйне заключён до 2025 года. За время действия соглашения Кевин получит больше £ 100 млн в качестве зарплаты.
Годовая зарплата у де Хеа чуть меньше, чем у Де Брëйне, но контракт длиннее, именно поэтому в рейтинге его поставили на первую строчку.