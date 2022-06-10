У кого в АПЛ — самый крупный контракт?

Сервис Sportac подсчитал всё до последнего фунта, помножив годичную зарплату на количество лет контракта.

15. Кепа Аррисабалага, «Челси» — £ 56,42 млн

Кепа прописался на скамейке «Челси», и это обходится клубу в немаленькие деньги.

14. Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед» — £ 59,25 млн

Капитан «МЮ» заключил неплохой контракт с клубом в 2019-м.

13. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — £ 62,4 млн

Лидер «Тоттенхэма» — самый высокооплачиваемый игрок своей команды, что неудивительно. Текущий контракт был заключён в 2018 году.

12. Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» — £ 62,4 млн

Стерлинг имеет далеко не самый большой контракт в «Сити», но годовая зарплата у него на уровне: по оценкам Sportac, она составляет более £ 15 млн в год.

11. Джон Стоунз, «Манчестер Сити» — £ 65 млн

Стоунз продлил контракт с «Сити» в августе 2021-го, он получает на уровне главных защитников АПЛ.

10. Рафаэль Варан, «Манчестер Юнайтед» — £ 70,72 млн

Варан — один из самых высокооплачиваемых игроков «МЮ», пусть в минувшем сезоне он выходил на поле не так часто.

9. Тимо Вернер, «Челси» — £ 70,72 млн

У Тимо Вернера тоже всё идет в клубе не так, как ему бы хотелось, но контракт при этом у футболиста отличный.

8. Н'Голо Канте, «Челси» — £ 75,4 млн

Текущее соглашение Канте с лондонским клубом было подписано в 2018 году. Какое-то время он был самым высокооплачиваемым игроком «Челси».

7. Поль Погба, «Манчестер Юнайтед» — £ 75,4 млн

Контракт Поля уже на исходе, скоро он покинет клуб. За все эти годы «МЮ» выплатил французу немаленькую зарплату.

6. Антони Марсьяль, «Манчестер Юнайтед» — £ 78 млн

Контракт Марсьяля, подписанный в 2019 году, получился весьма выгодным для футболиста, а карьера в последние сезоны пошла на спад.

5. Ромелу Лукаку, «Челси» — £ 84,5 млн

Лукаку скоро может покинуть клуб, однако его контракт, заключённый в 2021-м, позволяет ему держаться в топ-5.

4. Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» — £ 91 млн

Трансфер Санчо в «МЮ» пока называют спорным, в особенности при его большом контракте.

3. Джек Грилиш, «Манчестер Сити» — £ 93,6 млн

Оправдывает ли Грилиш свою зарплату в клубе — вопрос, но его контракт помог ему попасть в топ-3 рейтинга.

2. Кевин Де Брëйне, «Манчестер Сити» — £ 104 млн

Контракт Де Брëйне заключён до 2025 года. За время действия соглашения Кевин получит больше £ 100 млн в качестве зарплаты.

1. Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед» — £ 117 млн

Годовая зарплата у де Хеа чуть меньше, чем у Де Брëйне, но контракт длиннее, именно поэтому в рейтинге его поставили на первую строчку.