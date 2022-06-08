Отпрыски Роналду, Руни и Зидана играют очень неплохо для своего возраста.
Сын Роналдиньо мог бы зажигать в академии «ПСЖ», ведь прошёл просмотр, но вместе с семьёй решил отложить переезд в Европу и спокойно развиваться в родной Бразилии.
Сейчас Энцо 12 лет, и пока он разносит всех на детских турнирах в майке мадридского «Реала». В отличие от отца, Энцо выбрал игру в центре нападения, а не в защите.
О забивных талантах Кая Руни уже ходят легенды в академии «Манчестер Юнайтед». В 12 лет Кай пачками оформляет голы за команду «МЮ» своего возраста и не собирается останавливаться.
Старшие сыновья Клюйверта уже выросли и вышли во взрослый футбол, а Шейн пока занимается в академии «Барселоны». Сейчас ему 14 лет, и парня уже начинают звать будущим «Барсы».
Трое сыновей Зидана не снискали большого успеха в футболе, однако ещё есть шанс у четвёртого — Элиаса. В свои 16 лет он почти два метра ростом, уже получал вызов в сборную Франции U17.
Ромео остался единственным сыном Дэвида, который ещё остался в футболе. Сейчас он выступает за вторую команду «Интер Майами» — клуба, которым владеет его отец.
Криштиану-младший в свои неполных 12 лет успел поиграть за маленький клуб «Посуэло», раззабиваться в академии «Ювентуса», а затем перебраться в «Манчестер Юнайтед», где парень играет сейчас.