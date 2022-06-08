Энцо Алвеш Виейра (Марсело) — «Реал»

Сейчас Энцо 12 лет, и пока он разносит всех на детских турнирах в майке мадридского «Реала». В отличие от отца, Энцо выбрал игру в центре нападения, а не в защите.