В стане «сине-гранатовых» грядут серьезные финансовые перемены.
Согласно сообщениям Cadena SER, за последние сезоны зарплатный фонд «Барселоны» разросся до € 560 млн: его планируют снизить до € 400 млн.
«Барселона» уже снижала зарплаты игрокам, однако этого оказалось недостаточно: чтобы подписывать новых футболистов и выходить из кризиса, нужно сильнее рагружать ведомость.
Жоан Лапорта хочет ввести в клубе потолок зарплат: никто не должен получать более € 10 млн чистыми. Некоторым футболистам придётся пойти на сокращение в 50%, чтобы уложиться в этот лимит.
Когда де Йонг только переходил в клуб, его зарплата составляла около € 10 млн в год, однако в контракте также были прописаны различные бонусы. В новом сезоне Френки придётся либо пойти на снижение зарплаты, либо игрока продадут.
По информации ESPN, защитник не входит в планы Хави по построению команды, поэтому летом от него планируют избавиться.
Несмотря на нестабильные выступления и постоянные травмы, Дембеле получал достаточно высокую зарплату все 5 лет в клубе. Летом он может покинуть команду в качестве свободного агента, и ведомость разгрузится.
Один из лидеров команды имел одну из самых высоких зарплат в клубе, учитывая все бонусные выплаты. Чтобы уложиться в новый лимит, придется сокращать зарплату почти на 50%.
Данные об огромной зарплате Пике опровергал: пресса писала о € 30 млн до уплаты налогов. Футболист уже соглашался на понижение зарплаты. Однако, по сообщениям AS, Пике получает значительно больше € 10 млн, и сокращать придётся ещё.
Хави не видит в команде Рики Пуча, Оскара Мингесу, Мартина Брэйтуэйта, Самюэля Юмтити, Клемана Лангле. Миралем Пьянич и Франсиску Тринкан вернутся из аренды, но им тоже предложат уйти.