Умный рейтинг обновили в CIES Football Observatory — и Винисиус больше не на первом месте.
Международный центр спортивных исследований (CIES) считает приблизительную трансферную стоимость игроков в зависимости от их возраста, длительности текущего контракта и множества других факторов.
Сака перешагнул отметку в € 100 млн единственным из игроков «Арсенала». Сейчас футболисту 20 лет, и его контракт с клубом истечёт через два сезона.
23-летний Маунт — один из самых полезных игроков «Челси» сейчас, что оправдывает его потенциальную трансферную стоимость.
Санчо провёл неоднозначный первый сезон в АПЛ, но всё ещё котируется высоко: у него мощный контракт до 2027 года и неплохой возраст для дальнейшего прогресса — 22 года.
Юный хавбек «Баварии», по расчётам CIES, является самым дорогим игроком клуба на данный момент: всё дело в возрасте и длинном контракте (действует ещё четыре года).
24-летний форвард «Интера» с клубом как минимум до 2026 года. Как посчитали в CIES, это самый дорогой игрок в Серии А.
Торрес полгода является игроком «Барсы», которая выкупила футболиста за € 55 млн. Футболисту всего 22 года, его контракт заключён до 2027-го, а все эти факторы влияют на подсчёты CIES.
Диаш — самый дорогой защитник в списке от CIES, за 25-летнего португальца с контрактом до 2027 года нужно будет выложить почти € 110 млн.
Вингер перешёл в «Ливерпуль» прошлой зимой за € 40 млн (плюс потенциальные бонусы), но, по подсчётам CIES, его трансферная стоимость составляет более € 100 млн.
25-летний де Йонг продлил контракт с клубом до 2026 года, но сейчас близок к уходу в «МЮ»: правда, не за € 112 млн, а всего за € 80 млн.
22-летний Фоден имеет контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года, уже второй сезон подряд он становится лучшим молодым игроком АПЛ.
После ухода Холанда главным активом дортмундского клуба стал Джуд Беллингем. Ему нет и 19 лет, контракт с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.
Железный человек из «Барселоны» в сезоне-2021/2022 немного сбавил обороты, но всё равно стал лучшим игроком клуба.
«Ман Сити» отдал за покупку Холанда смешные деньги, при том, что его трансферная стоимость, по подсчётам CIES, превышает эту сумму более чем в два раза.
Винисиус возглавлял топ от CIES Football Observatory, но даже достижения в Лиге чемпионов не помогли сохранить лидерство к началу лета.
Мбаппе совсем недавно подписал новый контракт с «ПСЖ», и это помогло ему выйти на первое место рейтинга.