13. Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» — € 103,2 млн

Санчо провёл неоднозначный первый сезон в АПЛ, но всё ещё котируется высоко: у него мощный контракт до 2027 года и неплохой возраст для дальнейшего прогресса — 22 года.