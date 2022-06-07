Самые дорогие футболисты мира прямо сейчас

Умный рейтинг обновили в CIES Football Observatory — и Винисиус больше не на первом месте.

Как ведётся подсчёт?

Международный центр спортивных исследований (CIES) считает приблизительную трансферную стоимость игроков в зависимости от их возраста, длительности текущего контракта и множества других факторов.

15. Букайо Сака, «Арсенал» — € 100,2 млн

Сака перешагнул отметку в € 100 млн единственным из игроков «Арсенала». Сейчас футболисту 20 лет, и его контракт с клубом истечёт через два сезона.

14. Мэйсон Маунт, «Челси» — € 100,3 млн

23-летний Маунт — один из самых полезных игроков «Челси» сейчас, что оправдывает его потенциальную трансферную стоимость.

13. Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед» — € 103,2 млн

Санчо провёл неоднозначный первый сезон в АПЛ, но всё ещё котируется высоко: у него мощный контракт до 2027 года и неплохой возраст для дальнейшего прогресса — 22 года.

12. Джамал Мусиала, «Бавария» — € 105,3 млн

Юный хавбек «Баварии», по расчётам CIES, является самым дорогим игроком клуба на данный момент: всё дело в возрасте и длинном контракте (действует ещё четыре года).

11. Лаутаро Мартинес, «Интер» — € 106,7 млн

24-летний форвард «Интера» с клубом как минимум до 2026 года. Как посчитали в CIES, это самый дорогой игрок в Серии А.

10. Ферран Торрес, «Барселона» — € 109,5 млн

Торрес полгода является игроком «Барсы», которая выкупила футболиста за € 55 млн. Футболисту всего 22 года, его контракт заключён до 2027-го, а все эти факторы влияют на подсчёты CIES.

9. Рубен Диаш, «Манчестер Сити» — € 109,6 млн

Диаш — самый дорогой защитник в списке от CIES, за 25-летнего португальца с контрактом до 2027 года нужно будет выложить почти € 110 млн.

8. Луис Диас, «Ливерпуль» — € 110 млн

Вингер перешёл в «Ливерпуль» прошлой зимой за € 40 млн (плюс потенциальные бонусы), но, по подсчётам CIES, его трансферная стоимость составляет более € 100 млн.

7. Френки де Йонг, «Барселона» — € 112,5 млн

25-летний де Йонг продлил контракт с клубом до 2026 года, но сейчас близок к уходу в «МЮ»: правда, не за € 112 млн, а всего за € 80 млн.

6. Фил Фоден, «Манчестер Сити» — € 124 млн

22-летний Фоден имеет контракт с «Манчестер Сити» до 2024 года, уже второй сезон подряд он становится лучшим молодым игроком АПЛ.

5. Джуд Беллингем, «Боруссия» Дортмунд — € 133,7 млн

После ухода Холанда главным активом дортмундского клуба стал Джуд Беллингем. Ему нет и 19 лет, контракт с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.

4. Педри, «Барселона» — € 135,1 млн

Железный человек из «Барселоны» в сезоне-2021/2022 немного сбавил обороты, но всё равно стал лучшим игроком клуба.

3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» — € 152,6 млн

«Ман Сити» отдал за покупку Холанда смешные деньги, при том, что его трансферная стоимость, по подсчётам CIES, превышает эту сумму более чем в два раза.

2. Винисиус Жуниор, «Реал» — € 185,3 млн

Винисиус возглавлял топ от CIES Football Observatory, но даже достижения в Лиге чемпионов не помогли сохранить лидерство к началу лета.

1. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» — € 205,6 млн

Мбаппе совсем недавно подписал новый контракт с «ПСЖ», и это помогло ему выйти на первое место рейтинга.