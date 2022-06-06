Месси может класть по пять мячей не только в товарищеском матче сборных.
Пента-трик в плей-офф Лиги чемпионов — не такое уж рядовое явление. Эти мячи поставили крест на надеждах немецкой команды пройти в 1/4 финала.
Чтобы оформить пента-трик в 34 года, нужно быть в отличной форме: её и продемонстрировал Миро Клозе в матче чемпионата Италии с «Болоньей».
Этот пента-трик попал в Книгу рекордов Гиннесса: все пять мячей Роберт забил за девять минут, выйдя на замену. Когда Левандовски оставили на скамейке запасных, это замотивировало его показать результат.
В 2015-м Криштиану был в шикарной форме и не замечал соперников в Ла Лиге: очень будничным получился его пента-трик в ворота «Гранады», которую разгромили с общим счётом 9:1.
Всего через пять месяцев Роналду вновь сделал пента-трик: на этот раз в ворота «Эспаньола».
2015-й был богатым на пента-трики: в АПЛ отметился, например, Серхио Агуэро, разнеся в пух и прах «Ньюкасл Юнайтед».
Это второй пента-трик Месси в карьере и первый — за национальную сборную. Все мячи уложились в 76 минут встречи.