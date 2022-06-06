Самые яркие пента-трики в футболе за последние 10 лет

Месси может класть по пять мячей не только в товарищеском матче сборных.

Лионель Месси vs «Байер», 2012

Пента-трик в плей-офф Лиги чемпионов — не такое уж рядовое явление. Эти мячи поставили крест на надеждах немецкой команды пройти в 1/4 финала.

Мирослав Клозе vs «Болонья», 2013

Чтобы оформить пента-трик в 34 года, нужно быть в отличной форме: её и продемонстрировал Миро Клозе в матче чемпионата Италии с «Болоньей».

Роберт Левандовски vs «Вольфсбург», 2015

Этот пента-трик попал в Книгу рекордов Гиннесса: все пять мячей Роберт забил за девять минут, выйдя на замену. Когда Левандовски оставили на скамейке запасных, это замотивировало его показать результат.

Криштиану Роналду vs «Гранада», 2015

В 2015-м Криштиану был в шикарной форме и не замечал соперников в Ла Лиге: очень будничным получился его пента-трик в ворота «Гранады», которую разгромили с общим счётом 9:1.

Криштиану Роналду vs «Эспаньол», 2015

Всего через пять месяцев Роналду вновь сделал пента-трик: на этот раз в ворота «Эспаньола».

Серхио Агуэро vs «Ньюкасл», 2015

2015-й был богатым на пента-трики: в АПЛ отметился, например, Серхио Агуэро, разнеся в пух и прах «Ньюкасл Юнайтед».

Лионель Месси vs Эстония, 2022

Это второй пента-трик Месси в карьере и первый — за национальную сборную. Все мячи уложились в 76 минут встречи.