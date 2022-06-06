Роберт Левандовски vs «Вольфсбург», 2015

Этот пента-трик попал в Книгу рекордов Гиннесса: все пять мячей Роберт забил за девять минут, выйдя на замену. Когда Левандовски оставили на скамейке запасных, это замотивировало его показать результат.