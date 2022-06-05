Лучшие атакующие игроки из топ-5 чемпионатов. Считаем голевые действия именно в лиге.
Норвежец был главной ударной силой «Боруссии Д», и это при том, что его «душили» травмы.
Затащил «Монако» в Лигу чемпионов, в том числе благодаря голевым передачам от Александра Головина.
Капитан «Лацио» стал и лучшим бомбардиром Серии А.
Хотя на уровне «гол+пас» Иммобиле обошла живая легенда «Сассуоло». Правда, подвиги Берарди помогли «Сассуоло» всего лишь обосноваться в середине таблицы.
Пока Кейн хандрил и думал, как жить дальше, Сон Хын Мин взял ношу лидера и так провёл весь сезон. Отличные показатели и «Золотая бутса» АПЛ (поделил с Салахом).
Пожалуй, главное открытие сезона в Европе. Нкунку выдал топ-показатели, и теперь за ним гоняются все топ-клубы.
Вероятно, Салах не отказался бы обменять все свои голевые баллы на всего на два дополнительных очка в таблице, чтобы обойти «Ман Сити».
Привёл «Реал» к титулу в Испании и к победе в Лиге чемпионов. Лучший в мире?
Очередной и, судя по всему, последний сезон Левандовского в «Баварии».
Этот парень затмил и Неймара, и самого Месси. Мбаппе великолепен, именно поэтому «ПСЖ» осыпал его золотом в новом контракте и практически короновал.