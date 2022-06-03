Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

«Манчестер Юнайтед» всё ещё дороже соседей из «Сити».

10. «Тоттенхэм Хотспур»

Стоимость: $ 2,35 млрд
Операционный доход: $ 127 млн

9. «Ювентус»

Стоимость: $ 2,45 млрд
Операционный доход: $ 26 млн

8. «Челси»

Стоимость: $ 3,1 млрд
Операционный доход: $ 45 млн

7. «ПСЖ»

Стоимость: $ 3,2 млрд
Операционный доход: $ 102 млн

6. «Манчестер Сити»

Стоимость: $ 4,25 млрд
Операционный доход: $ 156 млн

5. «Бавария»

Стоимость: $ 4,275 млрд
Операционный доход: $ 102 млн

4. «Ливерпуль»

Стоимость: $ 4,45 млрд 
Операционный доход: $ 104 млн

3. «Манчестер Юнайтед»

Стоимость: $ 4,6 млрд
Операционный доход: $ 128 млн

2. «Барселона»

Стоимость: $ 5 млрд
Операционный доход: $ 17 млн

1. «Реал»

Стоимость: $ 5,1 млрд
Операционный доход: $ 90 млн