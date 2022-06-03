«Манчестер Юнайтед» всё ещё дороже соседей из «Сити».
Стоимость: $ 2,35 млрд
Операционный доход: $ 127 млн
Стоимость: $ 2,45 млрд
Операционный доход: $ 26 млн
Стоимость: $ 3,1 млрд
Операционный доход: $ 45 млн
Стоимость: $ 3,2 млрд
Операционный доход: $ 102 млн
Стоимость: $ 4,25 млрд
Операционный доход: $ 156 млн
Стоимость: $ 4,275 млрд
Операционный доход: $ 102 млн
Стоимость: $ 4,45 млрд
Операционный доход: $ 104 млн
Стоимость: $ 4,6 млрд
Операционный доход: $ 128 млн
Стоимость: $ 5 млрд
Операционный доход: $ 17 млн
Стоимость: $ 5,1 млрд
Операционный доход: $ 90 млн