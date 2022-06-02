Шакира выпустила трек про разбитое сердце

«Не говори мне, что ты сожалеешь, это звучит искренне, но я хорошо тебя знаю, и я знаю, что ты лжёшь», – с такими строчками вышла недавняя песня Шакиры Te Felicito, что считают косвенным подтверждением расставания.