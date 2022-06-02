Собрали все подробности скандальной истории.
Громкую новость опубликовало издание El Periodico. По их информации, Шакира и Пике расстались после 11 лет отношений из-за того, что футболист изменял своей возлюбленной.
Как пишут в СМИ, Пике часто уезжает из дома один и ходит по ночным клубам. El Periodico утверждает, что Шакира застала его с другой женщиной.
Журналисты отмечают, что Жерар наслаждается тусовками не один, а в компании молодого одноклубника: вместе с ним проводит время 22-летний воспитанник клуба Рики Пуч.
Несмотря на наличие двоих сыновей, Пике и Шакира никогда официально не оформляли отношения, поэтому при расставании не будет громкого бракоразводного процесса.
Насколько правдивы нынешние слухи? Несколько лет назад Пике уже обвиняли в изменах с бывшей подругой Нурией Томас, однако эта информация не подтвердилась.
«Не говори мне, что ты сожалеешь, это звучит искренне, но я хорошо тебя знаю, и я знаю, что ты лжёшь», – с такими строчками вышла недавняя песня Шакиры Te Felicito, что считают косвенным подтверждением расставания.
Пара никак не комментирует слухи о расставании, что делала и раньше. Так что правда это или нет, покажет только время.