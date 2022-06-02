Из россиян самые громкие тусовки устраивали Кокорин и Мамаев.
После вылета сборной России с Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили громкую вечеринку в Монте-Карло с ужасно дорогим шампанским и включением гимна России посреди пати. Этот вечер ещё долго обсуждали фанаты.
Самая громкая вечеринка Кокорина и Мамаева закончилась уголовными делами: в октябре 2018 года футболисты громко отметили десятилетие дружбы, устроили две драки и вышли на свободу только через год.
Видаль неоднократно попадал в скандалы, связанные с вечеринками. В 2014 году он умудрился подраться на тусовке в клубе Турина, а в 2017 году случай повторился уже в Мюнхене.
Арда Туран тоже позволил себе распустить руки на тусовке и попал в скандал. В ночном клубе он сломал нос турецкому певцу Беркаю. Руководство «Истанбула» наказало Турана штрафом в € 370 тыс.
Летом 2020 года Джокович устроил турнир Adria Tour без соблюдения каких-либо антиковидных ограничений. Окончание первой части весело отпраздновали в Белграде, а затем в Хорватии начались массовые положительные тесты.
500 человек на новогодней вечеринке в Бразилии во время вспышки коронавируса? Это выбор Неймара. По информации прессы, главным условием пятидневной тусовки было отсутствие телефонов.
В начале пандемии и жёсткого карантина в Англии Кайл Уолкер устроил домашнюю секс-вечеринку в компании двух девушек. По информации СМИ, Гарет Саутгейт хотел перекрыть Уолкеру дорогу в сборную Англии после инцидента.
В фигурном катании вечеринками начала славиться Евгения Медведева. Её недавняя тусовка со звёздами фигурного катания и провокационными танцами прогремела во всех СМИ.