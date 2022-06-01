Перешёл в основу? Получи ужасную причёску!

Самая кошмарная традиция латиноамериканского футбола – делать убогие стрижки новичкам команды.

Инициация под Роналдо

Защитник «Тихуаны» Виктор Гузман в 18 лет поневоле приобрел легендарную причёску Роналдо: правда, качество стрижки было заметно хуже.

Традиция жива даже в маленьких клубах

В аргентинском клубе «Атлетико Атланта» тоже существует традиция делать новичкам ужасные причёски.

Сын Симеоне тоже страдал из-за стрижки

Без обряда инициации в «Ривер Плейт» не обошёлся даже сын Диего Симеоне: Джованни пришлось носить глупый хвостик и длину по бокам, тогда как макушку полностью обрили.

Клуб «Масатлан» прославился на весь интернет

Но наибольшую популярность в Сети набрали снимки из клуба «Масатлан». Голкиперу, например, пришлось носить хвостик не сзади, а спереди.

Игроку под номером 29 немного не хватает длины – и можно было бы вязать хвостики.

Ещё одного молодого голкипера не пожалели совсем – его причёска настолько оригинальна, что её даже сложно с чем-то сравнить.

Футболисту под номером 22 сделали из волос подобие кокошника, но вряд ли это была отсылка к русской культуре.