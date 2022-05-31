У капитана «Спартака», например, страсть к советскому автопрому.
В своих соцсетях Мозес позирует на фоне белой «Феррари». Вряд ли игрок ездил на такой шикарной машине по Москве.
Нападающий красно-белых в 2020 году купил автомобиль Porsche 911 Turbo S у Александра Кокорина. В 2021 году Александр признавался в интервью, что редко ездил на этой машине и собирался её продавать.
В социальных сетях супруги Александра Елены появлялось фото на фоне белого «Мерседеса».
Зелимхан Бакаев неоднократно подчёркивал в интервью, что вообще обходится без машины: долгое время игрок ездил на такси, а также обходился скоростным велосипедом.
Защитник красно-белых удивил болельщиков, когда уехал с одного из матчей клуба на самокате. «У меня права есть, но машину не покупаю — не нужна», — рассуждал футболист в интервью в 2021 году.
У капитана «Спартака» своеобразный вкус на машины. Недавно он приехал на тренировку на «Волге». «Волга» — моя любимая машина. Люблю советские автомобили», — отмечал футболист.
На таких раритетах Джикия ездит не всегда. Его основной автомобиль — «Мерседес» G-класса. Хотя раньше было всякое: и поездки на такси по Перми, и подержанная «Мазда», на которую футболист копил несколько лет, и даже Mini Cooper.
Голкипер «Спартака» продавал «Мерседес» в соцсетях в 2017 году, поскольку у него в тот момент уже был автомобиль получше: помимо спонсорского автомобиля от клуба, Селихов также имел Porsche Cayenne.