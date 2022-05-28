Месси в Париже не наиграл на топ-20, а Роналду вообще за пределами топ-500.
Винисиус — лучший по обводкам в клубе и один из лучших в Европе. Он остановился на цифре 95.
Леау остановился в шаге от топ-3, так и не успев пробить отметку в 100 обводок за сезон, остановился на 98.
104 обводки в общей сумме: столько набрал Траоре в «Вулверхэмптоне» и «Барселоне» в сезоне-2021/2022.
112 обводок — именно столько совершил лидер парижан за прошедший сезон.
Лучше всех обводил соперников Аллан Сент-Максимен из «Ньюкасла», его результат — 150 успешных действий.
Лионель Месси, согласно подсчётам, расположился лишь на 28-м месте с результатом в 64 обводки. Неймар – 48-й с результатом в 58 обводок, Роналду – на 528-м месте (21 обводка).