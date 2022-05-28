Были и разгромы, и серии пенальти, и волшебные спасения.
Финальная встреча прошла в Амстердаме, всё решил гол Предрага Миятовича на 67-й минуте встречи.
Через сезон «Реал» победил в финале более уверенно: по разу отличились Фернандо Морьентес, Стив Макманаман и Рауль. Матч прошёл в Сен-Дени на арене «Стад де Франс».
Следующую победу «Реал» одержал в Глазго на «Хэмпден Парк». На старте встречи по мячу забили Рауль и Лусио, а победный в раздевалку оформил Зинедин Зидан.
В Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоялось мадридское дерби. «Атлетико» был в шаге от победы, но затем случились 92:48 от Серхио Рамоса, вывели «Реал» в овертайм, где «сливочные» уже дожали соперника.
Через сезон два мадридских клуба сошлись вновь уже на «Сан-Сиро», в основное время забили Рамос и Карраско, а победитель определился в серии пенальти. Решающей оказалась ошибка Хуанфрана.
На следующий год «Реал» вновь вышел в финал и на стадионе «Миллениум» в Кардиффе уверенно разобрался с «Ювентусом». Дубль в составе «сливочных» оформил Роналду, по голу забили Каземиро и Марко Асенсио.
В Киеве на «НСК Олимпийский» «Реал» одержал свою третью победу в ЛЧ подряд. Тот финал с «Ливерпулем» был ознаменован травмой Салаха и ошибками Лориса Кариуса. Гол Бензема и дубль Бэйла помогли «Реалу» одержать победу.