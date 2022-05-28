Как «Реал» побеждал в предыдущих финалах Лиги чемпионов?

Были и разгромы, и серии пенальти, и волшебные спасения.

1998: «Ювентус» — «Реал» — 0:1

Финальная встреча прошла в Амстердаме, всё решил гол Предрага Миятовича на 67-й минуте встречи.

2000: «Реал» — «Валенсия» — 3:0

Через сезон «Реал» победил в финале более уверенно: по разу отличились Фернандо Морьентес, Стив Макманаман и Рауль. Матч прошёл в Сен-Дени на арене «Стад де Франс».

2002: «Байер» — «Реал» — 1:2

Следующую победу «Реал» одержал в Глазго на «Хэмпден Парк». На старте встречи по мячу забили Рауль и Лусио, а победный в раздевалку оформил Зинедин Зидан.

2014: «Реал» — «Атлетико» — 4:1

В Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» состоялось мадридское дерби. «Атлетико» был в шаге от победы, но затем случились 92:48 от Серхио Рамоса, вывели «Реал» в овертайм, где «сливочные» уже дожали соперника.

2016: «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (пен. 5:3)

Через сезон два мадридских клуба сошлись вновь уже на «Сан-Сиро», в основное время забили Рамос и Карраско, а победитель определился в серии пенальти. Решающей оказалась ошибка Хуанфрана.

2017: «Ювентус» — «Реал» — 1:4

На следующий год «Реал» вновь вышел в финал и на стадионе «Миллениум» в Кардиффе уверенно разобрался с «Ювентусом». Дубль в составе «сливочных» оформил Роналду, по голу забили Каземиро и Марко Асенсио.

2018: «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1

В Киеве на «НСК Олимпийский» «Реал» одержал свою третью победу в ЛЧ подряд. Тот финал с «Ливерпулем» был ознаменован травмой Салаха и ошибками Лориса Кариуса. Гол Бензема и дубль Бэйла помогли «Реалу» одержать победу.