Рассказываем, чего добился в карьере самый известный футбольный усач и как он выглядит сейчас.
Абе ван ден Бан родился в 1946 году в Вестзаане. Изначально он играл в корфбол за клуб «Рода» — эта игра похожа на баскетбол и распространена в Нидерландах.
Первым футбольным клубом Абе стал ZFC, а в 23 года ван ден Бан перебрался в клуб «АЗ-67»: это нынешний «АЗ Алкмар». Абе выступал в основном за вторую команду или сидел на скамейке запасных.
В 1972 году Абе стал игроком новообразованного клуба «Амстердам». Здесь у футболиста всё пошло удачнее, в сезоне-1974/1975 клуб дошёл до четвертьфинала Кубка УЕФА, по пути обыграв «Интер».
Остаток карьеры ван ден Бан провёл в клубе «Харлем». Там он пересёкся с молодым Рудом Гуллитом, который только начинал свою футбольную карьеру.
В 1981 году Абе выиграл свой первый трофей с командой: «Харлем» оказался лучшим в первом дивизионе и пробился в высшую лигу.
После ухода из футбола ван ден Бан занялся предпринимательством. Среди бизнесов, которыми управлял Абе, была, например, и парикмахерская.
В 2012 году Oldschool Panini объявили ван ден Бана футболистом с самыми красивыми усами.
Вот так ван ден Бан выглядит сегодня. От своих знаменитых усов он так и не отказался – даже в 70 с лишним лет.