Самый известный усатый футболист в мире: кто такой Абе ван ден Бан?

Рассказываем, чего добился в карьере самый известный футбольный усач и как он выглядит сейчас.

Откуда родом обладатель этих усов?

Абе ван ден Бан родился в 1946 году в Вестзаане. Изначально он играл в корфбол за клуб «Рода» — эта игра похожа на баскетбол и распространена в Нидерландах.

В Алкмаре у Абе не очень задалось…

Первым футбольным клубом Абе стал ZFC, а в 23 года ван ден Бан перебрался в клуб «АЗ-67»: это нынешний «АЗ Алкмар». Абе выступал в основном за вторую команду или сидел на скамейке запасных.

…но задалось в Амстердаме

В 1972 году Абе стал игроком новообразованного клуба «Амстердам». Здесь у футболиста всё пошло удачнее, в сезоне-1974/1975 клуб дошёл до четвертьфинала Кубка УЕФА, по пути обыграв «Интер».

Успел поиграть вместе с Гуллитом

Остаток карьеры ван ден Бан провёл в клубе «Харлем». Там он пересёкся с молодым Рудом Гуллитом, который только начинал свою футбольную карьеру.

Первый футбольный трофей

В 1981 году Абе выиграл свой первый трофей с командой: «Харлем» оказался лучшим в первом дивизионе и пробился в высшую лигу.

Из футбола — в парикмахерскую

После ухода из футбола ван ден Бан занялся предпринимательством. Среди бизнесов, которыми управлял Абе, была, например, и парикмахерская.

Всемирное признание усов

В 2012 году Oldschool Panini объявили ван ден Бана футболистом с самыми красивыми усами.

Как Абе выглядит сейчас? Усы на месте

Вот так ван ден Бан выглядит сегодня. От своих знаменитых усов он так и не отказался – даже в 70 с лишним лет.