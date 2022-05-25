Девять игроков, каждый из которых может выстрелить и уехать в топ-клуб за большие деньги.
Возраст: 18 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 37
Голов: 11
Передач: 7.
Возраст: 19 лет
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 44
Голов: 11
Передач: 5.
Возраст: 18 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 3 (основная команда), 33 («Лиферинг»)
Голов: 26 («Лиферинг»)
Передач: 6 («Лиферинг»).
Возраст: 21 год
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 34
Голов: 14
Передач: 11.
Возраст: 20 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 43
Голов: 9
Передач: 5.
Возраст: 21 год
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 47
Голов: 1
Передач: 10.
Возраст: 18 лет
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 26 (основная команда), 6 («Лиферинг»)
Голов: 6
Передач: 5.
Возраст: 21 год
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 41
Голов: 6
Передач: 10.
Возраст: 22 года
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 37
Голов: 1
Передач: 5.