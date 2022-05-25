Кто они — молодые таланты австрийского «Ред Булл»?

Девять игроков, каждый из которых может выстрелить и уехать в топ-клуб за большие деньги.

Беньямин Шешко, Словения

Возраст: 18 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 37
Голов: 11
Передач: 7.

Лука Сучич, Хорватия

Возраст: 19 лет
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 44
Голов: 11
Передач: 5.

Роко Шимич, Хорватия

Возраст: 18 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 3 (основная команда), 33 («Лиферинг»)
Голов: 26 («Лиферинг»)
Передач: 6 («Лиферинг»). 

Ноа Окафор, Швейцария

Возраст: 21 год
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 34
Голов: 14
Передач: 11.

Джуниор Адаму, Австрия

Возраст: 20 лет
Позиция: центральный нападающий
Матчей: 43
Голов: 9
Передач: 5.

Николас Зайвальд, Австрия

Возраст: 21 год
Позиция: центральный полузащитник
Матчей: 47
Голов: 1
Передач: 10.

Мауритс Кергор, Дания

Возраст: 18 лет
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 26 (основная команда), 6 («Лиферинг»)
Голов: 6
Передач: 5.

Бренден Ааронсон, США

Возраст: 21 год
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 41
Голов: 6
Передач: 10.

Мохамед Камара, Мали

Возраст: 22 года
Позиция: атакующий полузащитник
Матчей: 37
Голов: 1
Передач: 5.