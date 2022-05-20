Жаркий денёк в офисе ЦСКА! Кто уходит и кто остаётся в клубе после сегодняшних решений?

Акинфеев — о новом контракте

«Болельщики могут быть рады? Думаю, нельзя так говорить. Я должен быть рад, что ЦСКА посчитал нужным продлить со мной контракт. Все прекрасно знают, что я всегда отдавался и буду отдаваться клубу и делу по полной программе, потому что футбол — это моя любимая работа, а ЦСКА — родной, любимый, самый лучший клуб в мире».