Подсчитывал проект The Analyst. Что оценивали: важнейшие действия в атаке — голевые и предголевые моменты.
Рейтинг выстроен от 10-го места к первому. ►►
3138 минут сыграно за весь сезон. ►►
3142 минуты сыграно за весь сезон. ►►
2763 минуты сыграно за весь сезон. ►►
1917 минут сыграно за весь сезон. ►►
2913 минут сыграно за весь сезон. ►►
2115 минут сыграно за весь сезон. ►►
2729 минут сыграно за весь сезон. ►►
2791 минута сыграна за весь сезон. ►►
2701 минута сыграна за весь сезон. ►►
3028 минут сыграно за весь сезон.