Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

Подсчитывал проект The Analyst. Что оценивали: важнейшие действия в атаке — голевые и предголевые моменты.
Рейтинг выстроен от 10-го места к первому. ►►

10. Жоау Канселу, «Манчестер Сити» — 74 голевых и предголевых момента 

3138 минут сыграно за весь сезон. ►►

9. Гарри Кейн, «Тоттенхэм» — 78 голевых и предголевых моментов

3142 минуты сыграно за весь сезон. ►►

8. Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» — 79 голевых и предголевых моментов

2763 минуты сыграно за весь сезон. ►►

7. Джек Грилиш, «Манчестер Сити» — 83 голевых и предголевых момента

1917 минут сыграно за весь сезон. ►►

6. Букайо Сака, «Арсенал» — 90 голевых и предголевых моментов

2913 минут сыграно за весь сезон. ►►

5. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» — 92 голевых и предголевых момента

2115 минут сыграно за весь сезон. ►►

4. Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 93 голевых и предголевых момента

2729 минут сыграно за весь сезон. ►►

3. Бернарду Силва, «Манчестер Сити» — 99 голевых и предголевых моментов

2791 минута сыграна за весь сезон. ►►

2. Мартин Эдегор, «Арсенал» — 102 голевых и предголевых момента

2701 минута сыграна за весь сезон. ►►

1. Бруну Фернандеш, «МЮ» — 109 голевых и предголевых моментов

3028 минут сыграно за весь сезон.