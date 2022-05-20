Больше всего кандидатов — из стана «Атлетика».
Всю спортивную карьеру этот баскский футболист провёл в «Атлетике»: более 400 игр во всех турнирах с 1992 по 2006 год.
Прошёл путь от фарм-клуба «Атлетика» до основной команды, где играл с 2002 по 2016 год. Сыграл в финале Лиги Европы и трижды выходил в финал Кубка Испании.
16 сезонов профессиональной карьеры отдал мадридскому «Реалу». Семь раз выиграл чемпионат Испании и перед завершением карьеры стал обладателем Лиги чемпионов в 1998-м.
Всю карьеру Аранбуру отдал родному клубу из Сан-Себастьяна. Более 500 матчей сыграл за «Реал Сосьедад» во всех турнирах.
С 1988 по 2005 год провёл в «Депортиво», долгое время был капитаном. С командой стал чемпионом Испании и дважды выиграл Кубок.
Всю карьеру был настоящим сердцем «Барселоны». Шесть побед в чемпионате, две в Кубке Испании и три в Лиге чемпионов сумел одержать Карлес вместе с «Барсой».
В сентябре 2008-го дебютировал за основу сине-гранатовых и до сих пор предан клубу. 8 чемпионатов Испании, 7 Кубков Испании, 3 Лиги чемпионов — только часть от всего завоёванного.
С 2006 по 2020 год провёл на борту «жёлтой субмарины». Он не покинул команду, даже когда она вылетела в Сегунду в сезоне-2012/2013.
Коке сейчас всего 30 лет, но его имя уже плотно ассоциируется с «Атлетико». В системе клуба он занимался с восьмилетнего возраста.
Икеру всего 29 лет, но у него в копилке уже почти 500 матчей за «Атлетик» во всех турнирах. В систему клуба он попал в 2005-м, а первый матч за основу провёл в 2009-м.