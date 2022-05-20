Икер Муньяин («Атлетик» Бильбао)

Икеру всего 29 лет, но у него в копилке уже почти 500 матчей за «Атлетик» во всех турнирах. В систему клуба он попал в 2005-м, а первый матч за основу провёл в 2009-м.