У кипера много необычных занятий, помимо игры в футбол.
Кевин — самый настоящий полиглот. Помимо родного немецкого, он знает английский, французский, испанский и португальский языки, а также немного может поговорить на итальянском.
Трапп — выпускник академии «Кайзерслаутерна», из которой вышло большое количество топ-вратарей.
Кевин является сооснователем компании Mølk, которая производит и продает соевое молоко. Сначала ему самому пришлось перейти на такую альтернативу, а затем в голову пришла идея о собственном продукте.
Одно из необычных хобби Траппа — езда на мотоцикле. «Это опасно, но в это время ты предоставлен себе — никто не может тебя отвлечь или позвонить. А когда ветер дует в уши, это просто фантастическое чувство», — говорил вратарь.
В 2015-м Трапп познакомился с Рианной: после битвы с «Марселем» известная певица даже отблагодарила голкипера за игру поцелуем!