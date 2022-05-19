Пять неожиданных фактов из биографии Кевина Траппа

У кипера много необычных занятий, помимо игры в футбол.

Трапп хорошо говорит на пяти языках

Кевин — самый настоящий полиглот. Помимо родного немецкого, он знает английский, французский, испанский и португальский языки, а также немного может поговорить на итальянском.

Трапп вышел из знаменитой вратарской школы

Трапп — выпускник академии «Кайзерслаутерна», из которой вышло большое количество топ-вратарей.

У Траппа есть свой бренд соевого молока

Кевин является сооснователем компании Mølk, которая производит и продает соевое молоко. Сначала ему самому пришлось перейти на такую альтернативу, а затем в голову пришла идея о собственном продукте.

Трапп — мотоциклист

Одно из необычных хобби Траппа — езда на мотоцикле. «Это опасно, но в это время ты предоставлен себе — никто не может тебя отвлечь или позвонить. А когда ветер дует в уши, это просто фантастическое чувство», — говорил вратарь.

В «ПСЖ» ему удалось урвать поцелуй Рианны

В 2015-м Трапп познакомился с Рианной: после битвы с «Марселем» известная певица даже отблагодарила голкипера за игру поцелуем!