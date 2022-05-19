«Для него есть только одно — работа». Роналду — пример для молодых пацанов в «МЮ»

Все юные футболисты «Манчестер Юнайтед» равняются на Криштиану. Даже в питании и пользе загорать!

►►

Вот что говорит 20-летний Энтони Эланга

«Криштиану знает, как добраться до вершины. Так что это более чем полезно — просто поговорить с ним. Мы болтаем за день до игры, на разминке или даже во время матча. Он говорит о том, что мы можем развивать в себе, чтобы повлиять на игры. Он тот, на кого я равняюсь, с кем разговариваю, прошу совета и прочего».

►►

А вот 19-летний Чарли Сэвидж (да, сын Робби Сэвиджа)

Посмотрите в видео далее, как он получает наставления прямо перед тренировкой. А ведь Роналду мог просто использовать статус суперзвезды.

Права на видео — @ManUtd

►►

17-летний Алехандро Гарначо, вероятно, главный фанат Роналду в «МЮ»

Пацан обожает праздновать голы в стиле SIIIUUU. Благо забивает он часто, в том числе в недавнем финале юношеского Кубка Англии.

Теперь Гарначо привлекают к тренировкам с основой, и он, естественно, в восторге

Постоянно выкладывает фото с Роналду. Именно Алехандро достался мяч, которым Криштиану сделал хет-трик в ворота «Норвича». Как Гарначо называет кумира? «Величайший игрок всех времён». Кстати, парень — аргентинец и уже вызывается в сборную.