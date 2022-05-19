«Для него есть только одно — работа». Роналду — пример для молодых пацанов в «МЮ»

Вот что говорит 20-летний Энтони Эланга

«Криштиану знает, как добраться до вершины. Так что это более чем полезно — просто поговорить с ним. Мы болтаем за день до игры, на разминке или даже во время матча. Он говорит о том, что мы можем развивать в себе, чтобы повлиять на игры. Он тот, на кого я равняюсь, с кем разговариваю, прошу совета и прочего».



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