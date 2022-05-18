Самые результативные финалы Лиги Европы нашего века

Получится ли финал-2022 таким же, как и матчи из этой подборки?

2001: «Ливерпуль» — «Алавес» — 5:4

В первом же финале Кубка УЕФА нового века команды устроили перестрелку на девять мячей. К перерыву «Ливерпуль» вёл 3:1, но «Алавес» быстро сравнял, и разбираться пришлось в овертайме.

2002: «Фейеноорд» — «Боруссия» Дортмунд — 3:2

На следующий год битву устроили команды из Нидерландов и Германии. «Фейеноорд» смог победить благодаря дублю ван Хойдонка и голу Томассона.

2003: «Селтик» — «Порту» — 2:3

На дубль Хенрика Ларссона португальцы ответили голами Дерлея и Дмитрия Аленичева. В овертайме Дерлей забил уже победный мяч.

2006: «Мидлсбро» — «Севилья» — 0:4

В 2006-м «Севилья» ещё не была таким экспертом по Кубку УЕФА, но легко справилась с «Мидлсбро»: по голу забили Луис Фабиано и Кануте, дубль оформил Мареска.

2007: «Эспаньол» — «Севилья» — 2:2 (по пенальти 1:3)

Команды обменялись голами и в основное, и в дополнительное время, но победителя так и не выявили. В серии пенальти успешнее сработала «Севилья»: Пуэрта, Драгутинович и Кануте были точны.

2015: «Днепр» — «Севилья» — 2:3

«Днепр» открыл счёт в этой встрече, а затем сумел отыграться с 1:2, но испанский соперник оказался сильнее. Всё решил второй гол Бакки после 70-й минуты встречи.

2016: «Ливерпуль» -  «Севилья» — 1:3

В первом тайме Старридж своим голом подарил команде Клоппа надежду на победу, но опытнейшая «Севилья» оформила камбэк: один мяч забил Гамейро, дубль сделал Коке.

2019: «Челси» -  «Арсенал» — 4:1

На финал ЛЕ в Баку не смог отправиться Генрих Мхитарян, но смог бы он помочь «Арсеналу» — вопрос. Во втором тайме дубль за «Челси» оформил Эден Азар, по голу забили Оливье Жиру и Педро.

2020: «Севилья» — «Интер» — 3:2

Ещё один результативный финал с участием «Севильи» завершился в её пользу. Антигероем финала стал Лукаку: он сумел открыть счет в матче, он же и забил решающий автогол.