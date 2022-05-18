Получится ли финал-2022 таким же, как и матчи из этой подборки?
В первом же финале Кубка УЕФА нового века команды устроили перестрелку на девять мячей. К перерыву «Ливерпуль» вёл 3:1, но «Алавес» быстро сравнял, и разбираться пришлось в овертайме.
На следующий год битву устроили команды из Нидерландов и Германии. «Фейеноорд» смог победить благодаря дублю ван Хойдонка и голу Томассона.
На дубль Хенрика Ларссона португальцы ответили голами Дерлея и Дмитрия Аленичева. В овертайме Дерлей забил уже победный мяч.
В 2006-м «Севилья» ещё не была таким экспертом по Кубку УЕФА, но легко справилась с «Мидлсбро»: по голу забили Луис Фабиано и Кануте, дубль оформил Мареска.
Команды обменялись голами и в основное, и в дополнительное время, но победителя так и не выявили. В серии пенальти успешнее сработала «Севилья»: Пуэрта, Драгутинович и Кануте были точны.
«Днепр» открыл счёт в этой встрече, а затем сумел отыграться с 1:2, но испанский соперник оказался сильнее. Всё решил второй гол Бакки после 70-й минуты встречи.
В первом тайме Старридж своим голом подарил команде Клоппа надежду на победу, но опытнейшая «Севилья» оформила камбэк: один мяч забил Гамейро, дубль сделал Коке.
На финал ЛЕ в Баку не смог отправиться Генрих Мхитарян, но смог бы он помочь «Арсеналу» — вопрос. Во втором тайме дубль за «Челси» оформил Эден Азар, по голу забили Оливье Жиру и Педро.
Ещё один результативный финал с участием «Севильи» завершился в её пользу. Антигероем финала стал Лукаку: он сумел открыть счет в матче, он же и забил решающий автогол.