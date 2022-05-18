2007: «Эспаньол» — «Севилья» — 2:2 (по пенальти 1:3)

Команды обменялись голами и в основное, и в дополнительное время, но победителя так и не выявили. В серии пенальти успешнее сработала «Севилья»: Пуэрта, Драгутинович и Кануте были точны.