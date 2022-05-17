Зепп Майер («Бавария»)

6 лет в молодёжной команде «Баварии» и ещё 15 лет в основе: такой была карьера знаменитого вратаря. Четыре победы в Бундеслиге и три в Лиге чемпионов — это только часть его трофеев с клубом.