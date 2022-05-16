Исполнил Анри! Одноклубник нашего Хайкина выдал голевой пас сезона. Видео

У Виктора Бонифасе из «Будё-Глимт» получилось точно не хуже великого француза. Так клуб сравнял счёт в матче с «Тромсё». Смотрим на следующем слайде!
Видео — соцсети «Будё-Глимт». ►►

При чём тут Тьерри Анри? Это был его фирменный удар

Идея простая: ты замахиваешься, но бьёшь по мячу в то же самое время — другой ногой. И затем доводишь «основную», имитируя удар. Соперник в замешательстве, а тебе аплодисменты! ►►

А как дела у «Будё-Глимт» Хайкина? В Норвегии стартовал сезон, пока чемпион буксует

В 6 турах — 3 ничьих, 2 победы и 1 поражение. 7-е место — не то, на что рассчитывает клуб. ►►

Никита Хайкин — по-прежнему основной вратарь

И один из лидеров команды. Ждём, что «Будё-Глимт» исправит положение.