Исполнил Анри! Одноклубник нашего Хайкина выдал голевой пас сезона. Видео

При чём тут Тьерри Анри? Это был его фирменный удар

Идея простая: ты замахиваешься, но бьёшь по мячу в то же самое время — другой ногой. И затем доводишь «основную», имитируя удар. Соперник в замешательстве, а тебе аплодисменты! ►►