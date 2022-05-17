Эти игроки засияли после того, как ушли из «Барселоны»

Иногда для того, чтобы выйти на топ-уровень, нужно покинуть топ-клуб.

Златан Ибрагимович, «Барселона» — «Милан»

Об ужасах «Барселоны» Ибрагимович рассказывал в автобиографии: после одного сезона в Каталонии Ибра не выдержал и ушёл в «Милан». Сначала в аренду, а затем и полноценным трансфером.

Тьяго Алькантара, «Барселона» — «Бавария»

Гвардиола сделал Тьяго полноценным игроком основы в «Барселоне», но после его ухода пошли пролемы и травмы. В 2014-м Пеп забрал Тьяго в «Баварию», где испанец со временем раскрылся полностью.

Филиппе Коутиньо, «Барселона» — «Астон Вилла»

У Коутиньо не получилось реализоваться в «Барселоне», и последние сезоны клуб только искал способы избавиться от игрока. В «Астон Вилле» всё пошло с самого начала: 4+3 в первых восьми играх.

Алексис Санчес, «Барселона» — «Арсенал»

При живом и здоровом Месси остальным игрокам атаки в «Барсе» приходилось быть в тени, а уже в «Арсенале» Санчес действительно стал лидером команды и стал показывать другую результативность.

Марк Кукурелья, «Барселона» — «Брайтон»

Так и не получив ни одного шанса в основе «Барсы», Кукурелья отправился сначала в «Хетафе», где стал игроком основы, а затем в «Брайтон», где его признали лучшим игроком сезона.

Пако Алькасер, «Барселона» — «Боруссия»

Алькасер так и не стал в «Барселоне» основным форвардом за те сезоны, что выступал за клуб. Зато после перехода в «Боруссию» он шикарно раскрылся как джокер: выходя со скамейки, очень часто огорчал соперников.

Лука Динь, «Барселона» — «Эвертон»

В «Барсе» Динь провёл два сезона и большой славы не снискал, а ко второму году стал игроком ротации. В АПЛ всё изменилось: болельщики «Эвертона» признали Диня лучшим игроком в первый же его сезон.

Хуан Роман Рикельме, «Барселона» — «Вильярреал»

Один сезон Рикельме в «Барселоне» выдался не таким уж запоминающимся. чего нельзя сказать об игре за «Вильярреал»: во многом благодаря игре Рикельме в середине нулевых клуб выступал очень ярко и дошёл до полуфинала ЛЧ.