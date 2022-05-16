То, что статуя Агуэро напоминает Крооса — это ещё цветочки.
Агуэро при жизни возвели памятник перед стадионом «Этихад», однако портретного сходства не добились. Тони Кроос пошутил в соцсетях, что монумент больше напоминает его.
Легендарный бюст Роналду в аэропорту Мадейры стал не только мемом в интернете, но и настоящей достопримечательностью острова. В 2018-м мем-скульптуру заменили на более качественную работу.
В 2019 году напротив стадиона «Стабхаб Центр» в Лос-Анджелесе появился вечный Дэвид Бекхэм. Причёску Дэвида изобразили очень точно, а вот с чертами лица беда — Бекхэму накинули лет 30 к его возрасту.
Болельщики «Фиорентины» поставили памятник Батистуте за свои же деньги, и он получился весьма странным. Любовались им недолго: после перехода Батигола в «Рому» монумент украли.
В родной Санта-Марте Вальдерраме поставили 7-метровый памятник, по которому точно можно узнать знаменитого игрока: его причёску повторили в точности вплоть до цвета волос.
Марадоне поставлено много памятников по всему миру, и в 2017 году бронзовая фигура Диего появилась в индийской Калькутте. Непропорциональная и уродливая скульптура сразу стала мемом.
Перед стадионом клуба «Атлетико Жувентус» стоит футуристичный бюст Пеле: по признанию легенды, именно здесь в 1959 году он забил свой самый красивый гол. Похож ли этот Пеле на легенду футбола?