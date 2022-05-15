С кем рассталась «Боруссия» при Марко Ройсе?

Уже 10 лет он выступает за «Боруссию», а топ-футболисты приходят и уходят.

Марио Гётце

Гётце из стана чёрно-жёлтых пришлось провожать дважды: в 2013-м — в «Баварию», в 2020-м — в ПСВ.

Роберт Левандовски

С Левандовским у Ройса сложился великолепный дуэт в атаке: два сезона они регулярно забивали с передач друг друга. Но в 2014-м Роберт не стал подписывать новый контракт и бесплатно ушёл в «Баварию».

Матс Хуммельс

Хуммельс также устроил себе мюнхенский вояж с 2016-го по 2019-й, но после этого вернулся в «Боруссию».

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пять сезонов Ройс и Обамеянг играли бок о бок и прославились как дортмундские Бэтмен и Робин из-за весёлого празднования голов.

Илкай Гюндоган

Гюндоган пришёл в «Боруссию» на сезон раньше Ройса, а покинул клуб в 2016-м.

Генрих Мхитарян

Три сезона Мхитарян и Ройс успешно взаимодействовали в полузащите, пока Генриха не продали в «Манчестер Юнайтед».

Кристиан Пулишич

16-летнего Пулишича «Боруссия» подписала в 2015-м, а уже в 2019-м смогла продать за € 64 млн.

Джейдон Санчо

Санчо и Ройс играли вместе с 2017 по 2021 год, пока Джейдон не перешёл в «Манчестер Юнайтед» за £ 73 млн.

Эрлинг Холанд

Холанд стал первым после Левандовского форвардом, которому удалось снять проклятие «девятки» и много забивать. Но он бы априори не задержался в Дортмунде надолго: 2,5 года — уже большой срок.