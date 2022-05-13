Топ самых результативных битв «Зенита» и «Спартака»

За последние 10 лет в этом противостоянии случилось множество громких матчей.

«Зенит» 2:3 «Спартак», 6.05.2012

Захватывающий матч на «Петровском» омрачил радость «Зенита» от победы в чемпионате России. Сразу после поражения от принципиального соперника сине-бело-голубым выдали золотые медали.

«Зенит» 5:0 «Спартак», 11.08.2012

Спустя несколько месяцев «Спартак» вновь приехал в Петербург биться, но все пять мячей залетели именно в ворота красно-белых. Отличились Канунников, Широков, Быстров и дважды — Файзулин.

«Спартак» 2:4 «Зенит», 30.11.2012

Осенью «Спартак» огорчали уже новоприбывшие легионеры: Халк отличился один раз, Витсель — два, ещё один мяч — на счету Романа Широкова.

«Зенит» 4:2 «Спартак», 28.09.2013

В этом матче клубы устроили настоящую перестрелку: стоило «Зениту» выйти вперёд, как «Спартак» тут же сравнивал счёт. В концовке сине-бело-голубым всё-таки удалось дожать соперника — помогли голы Шатова и Данни.

«Спартак» 4:2 «Зенит», 10.11.2013

Хет-трик Юры Мовсисяна (с 33-й по 48-ю минуты) позволил «Спартаку» победить «Зенит»: голы Халка и Александра Кержакова не помогли.

«Зенит» 5:2 «Спартак», 16.04.2016

Начало матча ярче провёл «Спартак», дважды выйдя вперёд, но одержать победу это не помогло. Голы Халка, Витселя, Дзюбы, Маурисио и Хави Гарсии похоронили надежды красно-белых.

«Зенит» 4:2 «Спартак», 02.10.2016

В этот раз «Зениту» помогли победить два гола с пенальти: точные удары нанесли Кришито и Жулиано. С игры отличились Дзюба и Витсель.

«Зенит» 5:1 «Спартак», 6.08.2017

Про этот матч потом спели на мотив трека Ленинграда: «Сделал «Зенит» в Питере пять!» Кокорин, Ерохин, Кришито и Кузяев не пощадили гостей, а в концовке Ребров ещё и забил в свои ворота.

«Зенит» 7:1 «Спартак», 24.10.2021

В 2021 году «Зенит» повысил ставку: 5:1 на «Газпром-Арене» уже случались, даёшь больше! По дублю оформили Азмун и Мостовой, Клаудиньо и Ерохин отличились с игры, а Дзюба забил бывшей команде с пенальти.