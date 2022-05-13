За последние 10 лет в этом противостоянии случилось множество громких матчей.
Захватывающий матч на «Петровском» омрачил радость «Зенита» от победы в чемпионате России. Сразу после поражения от принципиального соперника сине-бело-голубым выдали золотые медали.
Спустя несколько месяцев «Спартак» вновь приехал в Петербург биться, но все пять мячей залетели именно в ворота красно-белых. Отличились Канунников, Широков, Быстров и дважды — Файзулин.
Осенью «Спартак» огорчали уже новоприбывшие легионеры: Халк отличился один раз, Витсель — два, ещё один мяч — на счету Романа Широкова.
В этом матче клубы устроили настоящую перестрелку: стоило «Зениту» выйти вперёд, как «Спартак» тут же сравнивал счёт. В концовке сине-бело-голубым всё-таки удалось дожать соперника — помогли голы Шатова и Данни.
Хет-трик Юры Мовсисяна (с 33-й по 48-ю минуты) позволил «Спартаку» победить «Зенит»: голы Халка и Александра Кержакова не помогли.
Начало матча ярче провёл «Спартак», дважды выйдя вперёд, но одержать победу это не помогло. Голы Халка, Витселя, Дзюбы, Маурисио и Хави Гарсии похоронили надежды красно-белых.
В этот раз «Зениту» помогли победить два гола с пенальти: точные удары нанесли Кришито и Жулиано. С игры отличились Дзюба и Витсель.
Про этот матч потом спели на мотив трека Ленинграда: «Сделал «Зенит» в Питере пять!» Кокорин, Ерохин, Кришито и Кузяев не пощадили гостей, а в концовке Ребров ещё и забил в свои ворота.
В 2021 году «Зенит» повысил ставку: 5:1 на «Газпром-Арене» уже случались, даёшь больше! По дублю оформили Азмун и Мостовой, Клаудиньо и Ерохин отличились с игры, а Дзюба забил бывшей команде с пенальти.