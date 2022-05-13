«Зенит» 5:1 «Спартак», 6.08.2017

Про этот матч потом спели на мотив трека Ленинграда: «Сделал «Зенит» в Питере пять!» Кокорин, Ерохин, Кришито и Кузяев не пощадили гостей, а в концовке Ребров ещё и забил в свои ворота.