«Спартак» завершил сотрудничество с компанией Nike, которая одевала команду с 2005 года. Показываем, как менялась форма за эти годы.
«Первый год, когда Nike одевал «Спартак». Обошлось без революции. Белый и красный комплект с вкраплением. Эмблема с левой стороны».
Компания вернула на красную форму белую полоску. И поставила эмблему в центр.
С этого периода Nike почти не менял общую структуру формы, добавляя лишь детали.
«На красной сохранялась белая полоска, на белой добавлялись спонсоры».
«Пару новых спонсоров и слегка обновлённый оттенок».
Легкие изменения со стороны спины.
Последний сезон без глобальных перемен, но с мощной презентацией формы.
Впервые клуб провёл мощную кампанию по презентации формы. Её ассоциировали с гладиаторством. А под эмблемой появилась надпись: «Спартак» навсегда».
Появление чёрной формы в качестве гостевой. Ранее команда играла в ней лишь несколько раз в истории.
Комлпект сделали специально к открытию нового стадиона: на обеих формах присутствует принт в форме классического повторяющегося спартаковского ромба, который перекликается с дизайном фасада. Горизонтальная полоска тоже изменилась.
Возвращение к более классическому формату. Полоска вернулась к стандартным цветам.
Вновь появилась чёрная форма, правда, в качестве третьего комплекта. Но эта форма точно одна из любимых, ведь именно в этом сезоне команда взяла чемпионство.
С комплектов пропала та самая полоска. Это взбесило болельщиков. Но один сезон играли без неё.
На белый комплект вернулась условная красная полоса, небольшие изменения красного комплекта формы. При этом эмблема всё также оставалась слева вверху.
Небольшая игра с цветом, которая явно не очень нравилась болельщикам. Многие требовали возвращения к классическим вариантам.
Полоска полноценно вернулась только спустя два года. Эмблему тоже перенесли в центр. Плюс добавились чёрные элементы.
Последняя форма «Спартака» с Nike. Без глобальных изменений.