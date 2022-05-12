Эволюция игровой формы «Спартака» с 2005 года

«Спартак» завершил сотрудничество с компанией Nike, которая одевала команду с 2005 года. Показываем, как менялась форма за эти годы.

Игровая форма 2005 года

«Первый год, когда Nike одевал «Спартак». Обошлось без революции. Белый и красный комплект с вкраплением. Эмблема с левой стороны».

Игровая форма 2006 года

Компания вернула на красную форму белую полоску. И поставила эмблему в центр.

Игровая форма 2007 года

С этого периода Nike почти не менял общую структуру формы, добавляя лишь детали.

Игровая форма 2008 года

«На красной сохранялась белая полоска, на белой добавлялись спонсоры».

Игровая форма 2009 года

«Пару новых спонсоров и слегка обновлённый оттенок».

Игровая форма 2010 года

Легкие изменения со стороны спины.

Игровая форма сезона-2011/2012

Последний сезон без глобальных перемен, но с мощной презентацией формы.

Игровая форма сезона-2012/2013

Впервые клуб провёл мощную кампанию по презентации формы. Её ассоциировали с гладиаторством. А под эмблемой появилась надпись: «Спартак» навсегда».

Игровая форма сезона-2013/2014

Появление чёрной формы в качестве гостевой. Ранее команда играла в ней лишь несколько раз в истории.

Игровая форма сезона-2014/2015

Комлпект сделали специально к открытию нового стадиона: на обеих формах присутствует принт в форме классического повторяющегося спартаковского ромба, который перекликается с дизайном фасада. Горизонтальная полоска тоже изменилась.

Игровая форма сезона-2015/2016

Возвращение к более классическому формату. Полоска вернулась к стандартным цветам.

Игровая форма сезона-2016/2017

Вновь появилась чёрная форма, правда, в качестве третьего комплекта. Но эта форма точно одна из любимых, ведь именно в этом сезоне команда взяла чемпионство.

Игровая форма сезона-2017/2018

С комплектов пропала та самая полоска. Это взбесило болельщиков. Но один сезон играли без неё.

Игровая форма сезона-2018/2019

На белый комплект вернулась условная красная полоса, небольшие изменения красного комплекта формы. При этом эмблема всё также оставалась слева вверху.

Игровая форма сезона-2019/2020

Небольшая игра с цветом, которая явно не очень нравилась болельщикам. Многие требовали возвращения к классическим вариантам.

Игровая форма сезона-2020/2021

Полоска полноценно вернулась только спустя два года. Эмблему тоже перенесли в центр. Плюс добавились чёрные элементы.

Игровая форма сезона 2021/22

Последняя форма «Спартака» с Nike. Без глобальных изменений.