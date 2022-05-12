Самые яркие покеры в АПЛ последних лет

Агуэро в списке дважды, а лучше всех помнят всё равно Аршавина.

Андрей Аршавин, «Ливерпуль» 4:4 «Арсенал», 21.04.2009

Уже 13 лет Аршавин удерживает статус единственного автора покера на «Энфилде» в истории АПЛ.

Эдин Джеко, «Тоттенхэм» 1:5 «Манчестер Сити», 28.08.2011

Эдин Джеко тоже решил поразить соперника на выезде: четыре мяча «Тоттенхэму» он положил именно на «Уайт Харт Лэйн».

Луис Суарес, «Ливерпуль» 5:1 «Норвич Сити», 4.12.2013

Суарес обожал забивать «Норвичу», пока играл в АПЛ: за шесть матчей в чемпионате набежало 12 голов. В 2013-м случился матч с покером, и каждый мяч претендовал бы на звание лучшего гола месяца.

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» 4:1 «Тоттенхэм», 18.10.2014

В этом матче Агуэро имел шанс не просто на покер, а на пента-трик, но не сумел на 32-й минуте реализовать пенальти.

Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» 5:1 «Лестер», 10.02.2018

В следующий раз Агуэро ярко отметился в матче с «Лестером». Все его голы уместились в один тайм (с 48-й минуты по 90-ю).

Мохамед Салах, «Ливерпуль» 5:0 «Уотфорд», 17.03.2018

Любопытно, что Салаху удалось оформить этот покер с четырёх ударов: каждый раз мяч летел точно в цель.

Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» 5:1 «Вулверхэмптон», 11.05.2022

Первый покер в карьере Де Брёйне случился лишь в 305-й игре за «Ман Сити»: его роль в основном заключалась в ассистировании партнёрам.