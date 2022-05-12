Агуэро в списке дважды, а лучше всех помнят всё равно Аршавина.
Уже 13 лет Аршавин удерживает статус единственного автора покера на «Энфилде» в истории АПЛ.
Эдин Джеко тоже решил поразить соперника на выезде: четыре мяча «Тоттенхэму» он положил именно на «Уайт Харт Лэйн».
Суарес обожал забивать «Норвичу», пока играл в АПЛ: за шесть матчей в чемпионате набежало 12 голов. В 2013-м случился матч с покером, и каждый мяч претендовал бы на звание лучшего гола месяца.
В этом матче Агуэро имел шанс не просто на покер, а на пента-трик, но не сумел на 32-й минуте реализовать пенальти.
В следующий раз Агуэро ярко отметился в матче с «Лестером». Все его голы уместились в один тайм (с 48-й минуты по 90-ю).
Любопытно, что Салаху удалось оформить этот покер с четырёх ударов: каждый раз мяч летел точно в цель.
Первый покер в карьере Де Брёйне случился лишь в 305-й игре за «Ман Сити»: его роль в основном заключалась в ассистировании партнёрам.