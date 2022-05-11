Какие клубы сражаются за Лигу чемпионов-2022/2023

Разбираемся, кто претендует на оставшиеся прямые путёвки в главный евротурнир на следующий сезон.
►►
«Почти наверняка 3-е и 4-е места заберут «Челси» и «Арсенал», однако «шпоры» могут вмешаться и совершить чудо.
Уже в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль»
►►
Позиции «Севильи» и «Атлетико», занимающих 3-е и 4-е места, прочны. Почти наверняка им и уйдут путёвки в ЛЧ. Хотя математические шансы есть у «Бетиса» и «Сосьедада».
Уже в ЛЧ: «Реал Мадрид», «Барселона»
►►
Интересная гонка в Бундеслиге. «Лейпциг» и «Фрайбург» разделяют лишь 2 очка. Остался последний тур!
Уже в ЛЧ: «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер-04»
►►
Голландский чемпион автоматически идёт в группу ЛЧ. Между «Аяксом» и ПСВ разница в 4 очка, и осталось 2 тура. Эрик тен Хаг очень хочет уйти красиво.
►►
В Бельгии разыгрывают плей-офф, и «Юнион» рвётся в свою первую Лигу чемпионов.
►►
В Шотландии тоже разыгрывают плей-офф среди лучших, и почти наверняка «Селтик» вернёт себе чемпионский титул.
►►
Автоматически попадёт в групповой этап ЛЧ и победитель Лиги Европы.
►►
К сожалению, без российских представителей.