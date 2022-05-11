Юрию Сёмину — 75 лет! Все титулы легендарного тренера

11 мая 2022 года Палыч празднует юбилей. Самый успешный тренер России — у него 12 национальных трофеев. Были успехи и за рубежом. Вспоминаем всё! ►►

Трёхкратный чемпион России: 2002, 2004, 2017/2018

Все победы завоёваны с «Локомотивом». Причём выигрывал чемпионат и в первое появление (1992-2005), и в третье (2016-2020).  ►►

Шесть раз выигрывал Кубок России: 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017, 2018/2019

Столько Кубков России нет ни у одного тренера. И «Локомотив» сейчас лучший по количеству. А были ещё два проигранных финала — Кубка СССР — 1989/1990 и Кубка России — 1997/1998. ►►

Обладатель Кубка Содружества — 2005

Был и такой турнир. Правда, «Локомотив» Сёмина участвовал в нём дважды. ►►

Трижды побеждал в Суперкубке России: 2003, 2005, 2019

Последний на сегодня трофей завоёван в 2019-м. Выиграв Суперкубок, Сёмин обогнал по количеству трофеев, выигранных с российскими командами после распада СССР, Олега Романцева и Валерия Газзаева. ►►

Кроме того, с «Локомотивом» Сёмин брал серебро и бронзу

Пусть это не титул, но тоже впечатляюще. Второе место было 6 раз (1995, 1999, 2000, 2001, 2018/2019, 2019/2020), бронза — дважды (1994, 1998). ►►

Несколько лет Юрий Павлович работал в киевском «Динамо» и выиграл чемпионат-2008/2009

Трижды становился вторым в лиге Украины: 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012. Побеждал в Суперкубке Украины — 2011. ►►

В чемпионате Азербайджана тренировал «Габалу»

Однако получилось только выиграть бронзу-2013/2014 и выйти в финал Кубка. ►►

Чем Сёмин занимается сейчас?

В прошлом сезоне Юрий Павлович недолго работал в «Ростове». Сейчас выступает экспертом и уже заявлял, что готов вернуться в «Локомотив».