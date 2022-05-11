Юрию Сёмину — 75 лет! Все титулы легендарного тренера

Шесть раз выигрывал Кубок России: 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2016/2017, 2018/2019

Столько Кубков России нет ни у одного тренера. И «Локомотив» сейчас лучший по количеству. А были ещё два проигранных финала — Кубка СССР — 1989/1990 и Кубка России — 1997/1998. ►►