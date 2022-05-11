По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн

Сумма выкупа, которую заплатит «Ман Сити» за переход Эрлинга Холанда — € 75 млн. Кажется, что мало, ведь мы уже привыкли к трансферам за сотню. Вспоминаем, за кого ещё платили € 75 млн.
В сезоне-2019/2020 миланский клуб забрал Лукаку у «Манчестер Юнайтед», выложив крупную сумму. Сработало тут же: Ромелу стал лидером атаки и помог «Интеру» выиграть чемпионство.
Один их худших трансферов в истории. «МЮ» вроде бы покупал звезду, а в итоге так и осталось загадкой: зачем вообще Ди Мария и «Юнайтед» нашли друг друга.
Хамес — в топе лучших продаж «Монако». Хотя по-настоящему большой звездой у него так и не получилось стать.
Столько денег «Наполи» ещё не платил, поэтому теперь клуб максимально набивает Осимхену цену, чтобы заработать.
«Манчестер Сити» уже инвестировал в одного из самых ярких игроков Бундеслиги, заплатив «Вольфсбургу» € 76 млн летом 2015-го. Каждый евро стоил того.
То был мутный размен «Артур на Пьянича» с доплатой в € 16 млн. Артур до сих пор в «Ювентусе», но играет, конечно, далеко не на € 76 млн.