Какие клубы будут в Лиге чемпионов — 2022/2023

16 из 32 мест уже занято. Вот уже известный список элитных команд. 

«Манчестер Сити»

Вне зависимости от судьбы чемпионства застолбили место в ЛЧ.

«Ливерпуль»

Парни Юргена Клоппа могут ещё и оказаться в ранге действующего обладателя трофея.

«Реал Мадрид»

Корона Испании снова у «Реала».

«Барселона»

Хави выполнил программу-минимум: гарантировал «Барсе» участие в ЛЧ на следующий сезон. Из четвёрки клуб уже не выпадет.

«Милан»

В Италии чемпионская гонка тоже на финише. Оба миланских клуба гарантировали себе лигочемпионские места.

«Интер»

А вот кто будет первым — вопрос. Осталось два тура!

«Наполи»

Неаполитанцы вышли в ЛЧ, но сражаются и за бронзу (с 4-й позиции поджимает «Ювентус»).

«Ювентус»

Лига чемпионов в сезоне-2022/2023 в Турине тоже будет.

«Бавария»

Очередное чемпионство — очередной билет в ЛЧ.

«Боруссия Дортмунд»

В новом сезоне главного еврокубка «Боруссия» уже будет играть без Эрлинга Холанда.

«Байер-04»

Место в четвёрке у Леверкузена точно будет.

«ПСЖ»

Чемпион Франции предпримет новую попытку покорить ЛЧ.

«Порту»

Золото чемпионата Португалии — вновь у «Порту».

«Спортинг»

Вторую прямую путёвку от Португалии забрал лиссабонский клуб.

«РБ Зальцбург»

Чемпион Австрии покажет новых юных звёзд.

«Шахтёр Донецк»

Донецкий клуб будет в ЛЧ как чемпион Украины, хотя турнир был завершён досрочно. Почему «Шахтёр» попал в ЛЧ напрямую, мы объяснили  в этом материале.