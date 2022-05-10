16 из 32 мест уже занято. Вот уже известный список элитных команд.
Вне зависимости от судьбы чемпионства застолбили место в ЛЧ.
Парни Юргена Клоппа могут ещё и оказаться в ранге действующего обладателя трофея.
Корона Испании снова у «Реала».
Хави выполнил программу-минимум: гарантировал «Барсе» участие в ЛЧ на следующий сезон. Из четвёрки клуб уже не выпадет.
В Италии чемпионская гонка тоже на финише. Оба миланских клуба гарантировали себе лигочемпионские места.
А вот кто будет первым — вопрос. Осталось два тура!
Неаполитанцы вышли в ЛЧ, но сражаются и за бронзу (с 4-й позиции поджимает «Ювентус»).
Лига чемпионов в сезоне-2022/2023 в Турине тоже будет.
Очередное чемпионство — очередной билет в ЛЧ.
В новом сезоне главного еврокубка «Боруссия» уже будет играть без Эрлинга Холанда.
Место в четвёрке у Леверкузена точно будет.
Чемпион Франции предпримет новую попытку покорить ЛЧ.
Золото чемпионата Португалии — вновь у «Порту».
Вторую прямую путёвку от Португалии забрал лиссабонский клуб.
Чемпион Австрии покажет новых юных звёзд.
Донецкий клуб будет в ЛЧ как чемпион Украины, хотя турнир был завершён досрочно. Почему «Шахтёр» попал в ЛЧ напрямую, мы объяснили в этом материале.