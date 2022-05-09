Самые успешные тренеры в истории футбола: Гвардиола, Лобановский, Фергюсон и другие

На всех — почти 300 различных медалей! В зачёт каждому тренеру идут все награды, в том числе серебро и бронза.
«Монако» (2), «Нагоя Грампус» (2), «Арсенал» (17).
«Ювентус» (14), «Интер» (3), «Бавария» (3), «Бенфика» (1), «РБ Зальцбург» (1); сборная Ирландии (1).
«Порту» (6), «Челси» (8), «Интер» (5), «Реал» (3), «Ман Юнайтед» (3).
«Данфермлин Атлетик» (1), «Селтик» (25).
«ССА» (1), «Аль-Кадисия» (1), «Крисиума» (1), «Гремио» (7), «Палмейрас» (6), «Крузейро» (1), «Бунёдкор» (1), «Гуанчжоу Эвергранд» (3), сборная Бразилии (2), сборная Португалии (1).
«Цуг» (1), «Арау» (1), «Грассхоппер» (6), «Боруссия» Д (5), «Бавария» (15).
«Барселона» (14), «Бавария» (7), «Ман Сити» (9).
«Динамо Киев» (30); сборная СССР (1).
«Динамо» Бухарест (3), «Брешиа» (1), «Рапид» Бухарест (3), «Галатасарай» (2), «Бешикташ» (1), «Шахтёр» Донецк (22), «Зенит» (1), «Динамо» Киев (3).
«Сент-Миррен» (1), «Абердин» (10), «Манчестер Юнайтед» (38).