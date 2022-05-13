Фантазия у некоторых футболистов превышает все разумные пределы.
Голкипер «Ман Сити» носит за ухом эмодзи: смайлик, вероятно, помогает ему никогда не унывать.
Не очень понятно, что именно хотел воплотить вратарь «Легии» этой татуировкой, но уже несколько лет он носит на животе обезьяну, повернувшуюся к миру задом.
Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии носит на предплечье портрет мамы, однако выражение её лица не такое уж и радушное…
Чемпион мира в составе сборной Италии решил обзавестись изображением известной мультяшной свинки на руке.
Агуэро очень любит сагу Толкина «Властелин колец», поэтому решил нанести на тело надпись рунами тенгвар: правда, она всего лишь означает его прозвище и фамилию.
Фернандо Торрес ушёл недалеко: у него на руке написано его же имя на эльфийском языке.
Аргентинец Андрес Д'Алессандро решил не заморачиваться с языками и просто набил свою фамилию прямо под портретом себя любимого.
Защитник белградского «Партизана» Урош Витас стал известен не успехами в футболе, а татуировкой: он решил набить на теле очертания глаз, носа и губ своей любимой, и получилось как минимум очень пугающе.
Зачем Стерлингу нужно было изображение оружия на одной из ног — неизвестно. Возможно, это отсылка к силе удара, но она максимально непрозрачная.